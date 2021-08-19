Украинский футболист Яремчук снова помог "Бенфике" одержать победу, на этот раз – в Лиге чемпионов

Яремчук перешел в "Бенфику" в конце июля Фото: Sport Lisboa e Benfica / Facebook

Игра проходила в Лиссабоне, украинец вышел в стартовом составе "Бенфики".

Уже на 10-й минуте Яремчук отдал голевой пас на партнера по команде Рафу Силву, и тот открыл счет.

На 42-й минуте в сутолоке возле ворот "ПСВ", где находился и украинский футболист, мяч отлетел к игроку португальского клуба Юлиану Вайглю, и тот удвоил результат.

На 51-й минут дальним ударом забил игрок нидерландской команды Коди Гакпо, и это был последний результативный удар в поединке. Итоговый счет – 2:1 в пользу "Бенфики".

Яремчука заменили на 71-й минуте.