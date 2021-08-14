Украинец Яремчук впервые вышел в составе "Бенфики" в чемпионате Португалии и организовал два гола

Яремчук перешел в "Бенфику" в июле Фото: Sport Lisboa e Benfica / Facebook

Соперником "Бенфики" во втором туре высшего дивизиона португальского чемпионата был его дебютант "Арока".

Яремчук вышел в стартовом составе "Бенфики" и на 38-й минуте отдал голевой пас на своего партнера по команде Луку Вальдшмидта.

Пять минут спустя украинец забил сам после точной передачи Пицци. Голевой момент судьи анализировали с помощью системы видеоповторов, но признали, что мяч забили по правилам.

На 57-й минуте Яремчука заменили.

"Бенфика" выиграла в итоге со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу с шестью очками после двух поединков.