Футболист сборной Украины Яремчук забил два мяча за "Бенфику"

В "Бенфику" Яремчук перешел в июле Фото: Sport Lisboa e Benfica / Facebook (архив)

Клуб Яремчука проводил поединок на выезде.

Первый мяч украинец забил на 30-й минуте, обыграв соперника и нанеся точный удар.

Второй точный удар Яремчук нанес на 41-й минуте – мяч летел в сторону ворот с острого угла и влетел в сетку, зацепив ногу одного из оборонявшихся игроков.

Итоговый результат поединка – 3:1. "Бенфика" продолжает лидировать в турнирной таблице со 100-процентным результатом: семь игр – семь побед. У делящих второе место "Порту" и "Спортинга" – по 17 очков.

Яремчук входит в пятерку лучших бомбардиров топ-дивизиона чемпионата Португалии, у него четыре забитых мяча после пяти матчей, у лидирующего бомбардира Мехди Туреми из "Порту" пять забитых мячей.