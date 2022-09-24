В Лиге наций УЕФА футболисты сборной Украины разгромили сборную Армении

На 22-й минуте счет открыл защитник сборной Украины Александр Тымчик.

После перерыва украинцы продолжили забивать: полузащитник Александр Зубков отличился на 57-й минуте, а нападающий Артем Довбик – на 69-й, полузащитник Данил Игнатенко – на 81-й. На 84-й минуте снова отличился Довбик.

Итоговый результат – 5:0 в пользу Украины.

Украинская ассоциация футбола отметила, что на матч с Арменией тренер украинцев Александр Петраков избрал для стартового состава 11 игроков, которые не начинали предыдущий поединок, проигранный Шотландии со счетом 0:3.

Следующий матч в рамках турнира сборная Украины проведет 27 сентября против Шотландии. Именно в этой игре определится победитель группы, который в следующем сезоне повысится в классе.

Сейчас Украина с 10 очками занимает первое место в группе, но в этом туре еще не сыгран поединок между Шотландией и Ирландией – игра начнется позже. У Шотландии девять очков.