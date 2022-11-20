В матче-открытии чемпионата мира по футболу Катар проиграл Эквадору

Матч группы А проходил в городе Эль-Хаур.

В первом тайме "дублем" отметился игрок из Эквадора Эннер Валенсия – забивал он на 16-й и 31-й минутах.

До этого Валенсия забил мяч, который после пересмотра с помощью VАR не засчитали из-за офсайда.

Во втором тайме счет не изменился, итоговый результат стартового поединка ЧМ-2022 – 2:0 в пользу сборной Эквадора. Она возглавила группу А.

Второй матч первого тура в данном квартете будет сыгран 21 ноября, встретятся сборные Нидерландов и Сенегала.