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В матче-открытии чемпионата мира по футболу Катар проиграл Эквадору

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Матч проходил в городе Эль-Хаур
Матч проходил в городе Эль-Хаур
Фото: ЕРА

20 ноября в Катаре состоялся первый матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная хозяев турнира уступила сборной Эквадора. Об этом сообщает сайт ФИФА.

Матч группы А проходил в городе Эль-Хаур.

В первом тайме "дублем" отметился игрок из Эквадора Эннер Валенсия – забивал он на 16-й и 31-й минутах.

До этого Валенсия забил мяч, который после пересмотра с помощью VАR не засчитали из-за офсайда.

Во втором тайме счет не изменился, итоговый результат стартового поединка ЧМ-2022 – 2:0 в пользу сборной Эквадора. Она возглавила группу А.

Второй матч первого тура в данном квартете будет сыгран 21 ноября, встретятся сборные Нидерландов и Сенегала.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, чемпионат, Катар, Эквадор, чемпионат мира по футболу 2022, ЧМ 2022
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