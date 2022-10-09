Сборная Украины по футболу узнала соперников по отбору на Евро 2024

Сборная Украины согласно жребию попала в группу С Фото: ЕРА

Сборная Украины согласно жребию попала в группу С.

Соперниками главной команды страны по отбору на Евро 2024 станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

В сентябре Украине не удалось выиграть свою группу в Лиге наций, и в результате перед жеребьевкой квалификации к чемпионату Европы она оказалась в третьей корзине посева.

Матчи отбора на Евро 2024 пройдут с марта по ноябрь следующего года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Владельцы еще трех путевок на Евро 2024 определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам розыгрыша Лиги наций сезона 2022–2023.