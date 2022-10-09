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Сборная Украины по футболу узнала соперников по отбору на Евро 2024

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Сборная Украины согласно жребию попала в группу С
Сборная Украины согласно жребию попала в группу С
Фото: ЕРА

9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины согласно жребию попала в группу С.

Соперниками главной команды страны по отбору на Евро 2024 станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

В сентябре Украине не удалось выиграть свою группу в Лиге наций, и в результате перед жеребьевкой квалификации к чемпионату Европы она оказалась в третьей корзине посева.

Матчи отбора на Евро 2024 пройдут с марта по ноябрь следующего года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Владельцы еще трех путевок на Евро 2024 определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам розыгрыша Лиги наций сезона 2022–2023.

Контекст:

Евро 2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборные.

Теги: футбол, Германия, Украина, Англия, Италия, сборная Украины, Мальта, Евро 2024, жеребьевка, Северная Македония
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