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В сети распространяется видео с якобы задержанными за нацизм на ЧМ по футболу украинцами. Журналисты выяснили, что это фейк

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Авторы фейкового видео оформили его в стиле канала Al Jazeera
Авторы фейкового видео оформили его в стиле канала Al Jazeera
Скриншот: Militant.André.D / Twitter

На фоне проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу в интернете появилось видео о якобы задержанных за распространение нацистской символики украинцах. Ролик проверила команда фактчекеров Deutsche Welle и выяснила, что это фейк.

Видео было опубликовано в соцсетях 22 ноября, в том числе в Telegram-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева.

В ролике утверждается, что в Катаре задержаны три пьяных украинских болельщика, которые нарисовали на плакате с талисманом ЧМ гитлеровские усы и написали нацистское приветствие. Кроме того, они якобы разрисовали еще 10 плакатов неподалеку от стадиона "Аль-Байт" в Дохе и были взяты под стражу.

По своему стилю и оформлению ролик, на первый взгляд, очень похож на видео, публикуемые в соцсетях Al Jazeera, но на сайтах телеканала его найти не удалось. Более того, телеканал сам опроверг, что когда-либо публиковал такое видео.

В ролике не показаны трое предполагаемых украинских фанатов, а только архивная фотография украинских фанатов, и нет никаких подробностей о мужчинах.

Журналисты выяснили, что в видео было написано с ошибкой название стадиона: El Beit вместо Al Bayt. Также в ролике показана сцена, в которой якобы арестовывают украинских болельщиков, но одежда полицейских не соответствует той, которую используют катарские силы безопасности во время чемпионата мира по футболу.

Бельгийский журналист и фактчекер Брехт Кастель, который проанализировал видео, тоже пришел к выводу о его фейковости. Помимо прочего, он проверил и само фото с разрисованным талисманом ЧМ и отметил, что фрагмент с надписью "Зиг Хайль" был изменен в фоторедакторе. Из этого следует, что надпись могли прифотошопить.

Контекст:

Россия на протяжении многих лет обвиняет Украину в том, что она якобы поддерживает нацизм. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что объявление "денацификации" – это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он.

Исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили войну РФ против Украины. "Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", – заявили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 5 мая тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

6 июля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет созвать неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о "неонацизме" в Украине. Постпред назвал инициативу россиян "летним обострением".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нацизм, Всемирный конгресс украинцев, пропаганда, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, фейк
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