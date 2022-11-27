В сети распространяется видео с якобы задержанными за нацизм на ЧМ по футболу украинцами. Журналисты выяснили, что это фейк

Видео было опубликовано в соцсетях 22 ноября, в том числе в Telegram-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева.

В ролике утверждается, что в Катаре задержаны три пьяных украинских болельщика, которые нарисовали на плакате с талисманом ЧМ гитлеровские усы и написали нацистское приветствие. Кроме того, они якобы разрисовали еще 10 плакатов неподалеку от стадиона "Аль-Байт" в Дохе и были взяты под стражу.

* #Qatar2022 * #Quatar2022 - Un groupe de supporters ukrainiens a été arrêté lors de la Coupe du monde au #Qatar pour avoir prôné le nazisme. Laib, la mascotte de la Coupe du monde, a été dessinée avec la moustache d'#Hitler et le salut nazi.

Bien * #Quatar * #Ukraine pic.twitter.com/4ETcp6Zzos — Militant.André.D (@Circonscripti18) November 22, 2022

По своему стилю и оформлению ролик, на первый взгляд, очень похож на видео, публикуемые в соцсетях Al Jazeera, но на сайтах телеканала его найти не удалось. Более того, телеканал сам опроверг, что когда-либо публиковал такое видео.

В ролике не показаны трое предполагаемых украинских фанатов, а только архивная фотография украинских фанатов, и нет никаких подробностей о мужчинах.

Журналисты выяснили, что в видео было написано с ошибкой название стадиона: El Beit вместо Al Bayt. Также в ролике показана сцена, в которой якобы арестовывают украинских болельщиков, но одежда полицейских не соответствует той, которую используют катарские силы безопасности во время чемпионата мира по футболу.

Бельгийский журналист и фактчекер Брехт Кастель, который проанализировал видео, тоже пришел к выводу о его фейковости. Помимо прочего, он проверил и само фото с разрисованным талисманом ЧМ и отметил, что фрагмент с надписью "Зиг Хайль" был изменен в фоторедакторе. Из этого следует, что надпись могли прифотошопить.