СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю

Сообщалось, что Кинг приедет в Украину на поезде, к которому "Укрзалізниця" прицепила его персональный вагон.
Ни Кинг, ни представители "Укрзалізниці" официально не сообщали о визите, но 4 ноября эта новость уже была опубликована в Telegram-канале Верховной Рады Украины.
Ее также разместили на странице НВ в Instagram со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.
Вечером 4 ноября в Telegram-канале "Укрзалізниці" было опубликовано опровержение распространяемой украинскими СМИ информации о приезде Кинга.
"СМИ в Украине (ложно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев, и, честно говоря, наш поезд еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам!" – говорится в публикации.
Media in Ukraine have (mistakenly) reported @StephenKing arriving to Kyiv and, honestly, our train has never felt so heartbroken.— Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) November 4, 2022
Mr King, the * railway is at your service!
Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.