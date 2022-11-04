СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю

Скриншот: gromada.group

Сообщалось, что Кинг приедет в Украину на поезде, к которому "Укрзалізниця" прицепила его персональный вагон.

Ни Кинг, ни представители "Укрзалізниці" официально не сообщали о визите, но 4 ноября эта новость уже была опубликована в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

Скриншот: Верховна Рада / Telegram

Ее также разместили на странице НВ в Instagram со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Скриншот: nv.ua / Instagram

Вечером 4 ноября в Telegram-канале "Укрзалізниці" было опубликовано опровержение распространяемой украинскими СМИ информации о приезде Кинга.

"СМИ в Украине (ложно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев, и, честно говоря, наш поезд еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам!" – говорится в публикации.

Media in Ukraine have (mistakenly) reported @StephenKing arriving to Kyiv and, honestly, our train has never felt so heartbroken.



Mr King, the * railway is at your service! — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) November 4, 2022