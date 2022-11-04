Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2022
 
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СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кинг поддерживает Украину
Кинг поддерживает Украину
Фото: ЕРА

3 ноября украинский портал Uamedia со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщил, что в Украину из Варшавы (Польша) едет американский писатель Стивен Кинг. На данный момент публикация удалена, но она была растиражирована рядом украинских СМИ.

Скриншот: gromada.group
Скриншот: gromada.group

Сообщалось, что Кинг приедет в Украину на поезде, к которому "Укрзалізниця" прицепила его персональный вагон.

Ни Кинг, ни представители "Укрзалізниці" официально не сообщали о визите, но 4 ноября эта новость уже была опубликована в Telegram-канале Верховной Рады Украины. 

Скриншот: Верховна Рада / Telegram
Скриншот: Верховна Рада / Telegram

Ее также разместили на странице НВ в Instagram со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Скриншот: nv.ua / Instagram
Скриншот: nv.ua / Instagram

Вечером 4 ноября в Telegram-канале "Укрзалізниці" было опубликовано опровержение распространяемой украинскими СМИ информации о приезде Кинга. 

"СМИ в Украине (ложно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев, и, честно говоря, наш поезд еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам!" –  говорится в публикации. 

Контекст:

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Укрзалізниця, Стивен Кинг, железная дорога, поезд
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