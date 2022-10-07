"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины

"Мир – России: Убирайся из Украины. Это не твоя страна", – написал он.

Контекст:

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.