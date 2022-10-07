Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины

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Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов
Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов
Фото: ЕРА

Американский писатель Стивен Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Об этом он написал 6 сентября на своей странице в Twitter.

"Мир – России: Убирайся из Украины. Это не твоя страна", – написал он. 


Контекст:

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Теги: Стивен Кинг, война России против Украины
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