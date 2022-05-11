Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine

Писатель позировал для фото со своим питомцем по кличке Молли.
Molly, aka the Thing of Evil, and I are ready for FIRESTARTER. Molly enjoys watching things burn. pic.twitter.com/4ELugedVrH— Stephen King (@StephenKing) May 10, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.