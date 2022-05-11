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11 мая, 2022
 
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Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine

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Кинг в первые дни после нападения РФ на Украину заявил о поддержке украинского народа
Кинг в первые дни после нападения РФ на Украину заявил о поддержке украинского народа
Фото: Stephen King / Twitter

Американский писатель Стивен Кинг 11 мая разместил в Twitter снимок, где он запечатлен в оранжевой футболке с именным принтом и кепке с надписью Ukraine в цветах украинского флага.

Писатель позировал для фото со своим питомцем по кличке Молли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Теги: Украина, Стивен Кинг, война России против Украины, писатель
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