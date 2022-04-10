Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала

"Послушайте для удовольствия в то время, как Украина сопротивляется", – написал он.
Подписчики в комментариях к публикации устроили флешмоб, публикуя ссылки на песни других известных украинских коллективов.
https://t.co/3kICS98JyW— Stephen King (@StephenKing) April 9, 2022
For your listening pleasure as Ukrainian forces dig in.
Lama, реагируя на публикацию, 10 апреля в Instagram написала, что не зря прочитала все его книги.
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28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.