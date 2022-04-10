Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала

Кинг в первые дни после нападения РФ на Украину заявил о поддержке украинскому народу Фото: Stephen King / Twitter

"Послушайте для удовольствия в то время, как Украина сопротивляется", – написал он.

Подписчики в комментариях к публикации устроили флешмоб, публикуя ссылки на песни других известных украинских коллективов.

https://t.co/3kICS98JyW

For your listening pleasure as Ukrainian forces dig in. — Stephen King (@StephenKing) April 9, 2022

Lama, реагируя на публикацию, 10 апреля в Instagram написала, что не зря прочитала все его книги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lama (Natalia Dzenkiv) (@lamaukraine)