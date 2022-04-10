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10 апреля, 2022
 
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Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала

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Кинг в первые дни после нападения РФ на Украину заявил о поддержке украинскому народу
Кинг в первые дни после нападения РФ на Украину заявил о поддержке украинскому народу
Фото: Stephen King / Twitter

Американский писатель Стивен Кинг 9 апреля в Twitter разместил ссылку на клип на песню "Не кажу прощай" украинской певицы Lama, записанный в 2016 году.

"Послушайте для удовольствия в то время, как Украина сопротивляется", – написал он.

Подписчики в комментариях к публикации устроили флешмоб, публикуя ссылки на песни других известных украинских коллективов.

Lama, реагируя на публикацию, 10 апреля в Instagram написала, что не зря прочитала все его книги.

Контекст:

28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Теги: Стивен Кинг, война России против Украины, Lama
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