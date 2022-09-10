Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!

"Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные продвинулись на краматорском и славянском направлениях и на юге страны.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. 9 сентября он заявил, что в Харьковской области освобождено уже более 30 населенных пунктов.