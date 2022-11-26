На чемпионате мира по футболу свои матчи выиграли Австралия, Польша, Франция и Аргентина

В Аль-Вакре играли Тунис и Австралия, выступающие в группе D. Единственный мяч был забит на 23-й минуте австралийским игроком Митчелом Дюком, он и принес победу своей команде со счетом 1:0.

Еще в одном матче в Дохе играли европейские представители группы Франция и Дания.

Счет был открыт на 61-й минуте французом Килианом Мбаппе. На 68-й датчанин Андрес Кристенсен забил мяч в ответ, однако на 86-й снова отличился Мбаппе.

Франция победила 2:1 и возглавила группу, у нее шесть очков. На втором месте Австралия, у нее три очка.

В группе С сборная Польши в Дохе обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0. На 39-й минуте забил Петр Зелински, а на 82-й – Роберт Левандовски.

Последний матч игрового дня состоялся в Аль-Дайане, играли Аргентина и Мексика.

На 64-й минуте Лионель Месси открыл счет в матче, выведя сборную Аргентины вперед. На 87-й минуте преимущество удвоил Энцо Фернандес. Итог – 2:0 в пользу аргентинцев.

В турнирной таблице группы C лидируют Польша (четыре очка), Аргентина (три очка) и Саудовская Аравия (три очка).