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Чемпионат мира по футболу. Впервые победили Коста-Рика, Марокко и Хорватия, снова не смогла выиграть Германия

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Хорват Крамарич сделал дубль в матче с канадцами
Хорват Крамарич сделал дубль в матче с канадцами
Фото: ЕРА

27 ноября в Катаре состоялись матчи второго тура чемпионата мира по футболу в группах E и F, их результаты сообщил сайт ФИФА.

В Ар-Райане играли Япония и Коста-Рика, выступающие в группе E. Единственный мяч в поединке забил на 81-й минуте костариканец Кейшер Фуллер. Его команда выиграла 1:0.

Еще в одном матче группы, в Аль-Хоре, играли европейские представители группы Испания и Германия. Счет был открыт на 62-й минуте испанцем Альваро Маратой. На 83-й минуте немец Никлас Фюллькруг забил в ответ.

Итоговый результат – 1:1.

После второго тура квартет возглавляет Испания, у нее четыре очка. На последнем месте с одним очком в активе находится Германия, которая не может выиграть уже в двух поединках.

Состоялись также два матча группы F. Сборная Бельгии, один из фаворитов, неожиданно уступила в Дохе сборной Марокко со счетом 0:2. Мячи у африканской команды забивали Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухлал (92-я минута).

Сборная Хорватии, играя в Ар-Райяне против сборной Канады, пропустила первой уже на 2-й минуте поединка (отличился Альфонсо Дэйвис), однако сумела переломить ход поединка и завершила его разгромом соперника со счетом 4:1. Забивали хорваты Андрей Крамарич (36-я и 70-я мин.), Марко Ливая (44-я) и Ловро Майер (94-я).

Лидерами группы F стали Хорватия и Марокко, у них по 4 очка.

Для Коста-Рики, Марокко и Хорватии сегодняшние победы стали первыми на турнире.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Канада, Япония, ФИФА, чемпионат мира, чемпионат, Коста-Рика, Катар, Марокко, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Хорватии, Сборная Бельгии, ЧМ 2022, турнир
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