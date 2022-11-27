Чемпионат мира по футболу. Впервые победили Коста-Рика, Марокко и Хорватия, снова не смогла выиграть Германия

В Ар-Райане играли Япония и Коста-Рика, выступающие в группе E. Единственный мяч в поединке забил на 81-й минуте костариканец Кейшер Фуллер. Его команда выиграла 1:0.

Еще в одном матче группы, в Аль-Хоре, играли европейские представители группы Испания и Германия. Счет был открыт на 62-й минуте испанцем Альваро Маратой. На 83-й минуте немец Никлас Фюллькруг забил в ответ.

Итоговый результат – 1:1.

После второго тура квартет возглавляет Испания, у нее четыре очка. На последнем месте с одним очком в активе находится Германия, которая не может выиграть уже в двух поединках.

Состоялись также два матча группы F. Сборная Бельгии, один из фаворитов, неожиданно уступила в Дохе сборной Марокко со счетом 0:2. Мячи у африканской команды забивали Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухлал (92-я минута).

Сборная Хорватии, играя в Ар-Райяне против сборной Канады, пропустила первой уже на 2-й минуте поединка (отличился Альфонсо Дэйвис), однако сумела переломить ход поединка и завершила его разгромом соперника со счетом 4:1. Забивали хорваты Андрей Крамарич (36-я и 70-я мин.), Марко Ливая (44-я) и Ловро Майер (94-я).

Лидерами группы F стали Хорватия и Марокко, у них по 4 очка.

Для Коста-Рики, Марокко и Хорватии сегодняшние победы стали первыми на турнире.