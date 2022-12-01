Гройсман: Россияне планировали широкомасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году. Катастрофа MH17 эти планы разрушила

Гройсман: Они ошиблись – и ударили по малайзийскому Boeing 777. И это разрушило их планы по более широкомасштабному вторжению. А они его точно планировали Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Об этом рассказал экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он напомнил, что в Донецкой области несколько населенных пунктов с названием Первомайское. Как показало расследование, российский "Бук" приехал в одно из них. По версии спецслужб, если бы "Бук" переехал в более дальнее от российской границы Первомайское и ударил в это же время, то мог бы сбить российский пассажирский самолет, летевший в Турцию.

"Понимая всю способность [президента России Владимира] Путина к таким вещам... Мы помним взрывы в Москве, Беслан и все остальное... Мы понимали, что это абсолютно может быть правдоподобной версией. Путин накапливал войска у границы Украины, со стороны России и Харьковской области, дальше они запускают на территорию Украины "Бук", дальше они сбивают свой пассажирский самолет, российский, дальше они объявляют поисковую операцию или объявляют Украине войну, поскольку в небе над Украиной сбит их самолет, и совершают полное вторжение", – сказал Гройсман.

Он отметил, что при таком развитии событий неизвестно, как бы отреагировал на это мир.

"Но они ошиблись – и ударили по малайзийскому Boeing 777. И, в принципе, это, я думаю, разрушило их планы по более широкомасштабному вторжению. А они его точно планировали", – сказал политик.

Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела". Полный текст интервью

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Похожую версию озвучивал Валентин Наливайченко, который в 2014 году возглавлял СБУ. По его словам, целью России мог быть самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы на Кипр примерно на той же высоте, что и малайзийский самолет. "Там было 157 пассажиров и тоже большинство детей", – рассказал Наливайченко.

Журналисты международного расследовательского проекта Bellingcat проверили эту версию и пришли к выводу, что она "не имеет под собой практически никаких оснований". Фактически, считают они, эта версия была личной теорией Наливайченко.

Расследователи отметили, что теория фактически основана на двух деталях – совпадении маршрутов MH17 и рейса "Аэрофлота" AFL2047, а также на наличии большого количества населенных пунктов с названиями Первомайское или Первомайский на Донбассе.