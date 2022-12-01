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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17 ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гройсман: Россияне планировали широкомасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году. Катастрофа MH17 эти планы разрушила

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Гройсман: Они ошиблись и ударили по малайзийскому Boeing 777. И это разрушило их планы по более широкомасштабному вторжению. А они его точно планировали
Гройсман: Они ошиблись – и ударили по малайзийскому Boeing 777. И это разрушило их планы по более широкомасштабному вторжению. А они его точно планировали
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

По одной из версий украинских спецслужб, россияне еще в 2014 году планировали не ограничиваться оккупацией Крыма и Донбасса, а продолжить вторжение в Украину, и как повод для этого планировали сбить свой же самолет – но ошиблись и сбили MH17.

Об этом рассказал экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он напомнил, что в Донецкой области несколько населенных пунктов с названием Первомайское. Как показало расследование, российский "Бук" приехал в одно из них. По версии спецслужб, если бы "Бук" переехал в более дальнее от российской границы Первомайское и ударил в это же время, то мог бы сбить российский пассажирский самолет, летевший в Турцию.

"Понимая всю способность [президента России Владимира] Путина к таким вещам... Мы помним взрывы в Москве, Беслан и все остальное... Мы понимали, что это абсолютно может быть правдоподобной версией. Путин накапливал войска у границы Украины, со стороны России и Харьковской области, дальше они запускают на территорию Украины "Бук", дальше они сбивают свой пассажирский самолет, российский, дальше они объявляют поисковую операцию или объявляют Украине войну, поскольку в небе над Украиной сбит их самолет, и совершают полное вторжение", – сказал Гройсман.

Он отметил, что при таком развитии событий неизвестно, как бы отреагировал на это мир.

"Но они ошиблись – и ударили по малайзийскому Boeing 777. И, в принципе, это, я думаю, разрушило их планы по более широкомасштабному вторжению. А они его точно планировали", – сказал политик.

Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела". Полный текст интервью

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Похожую версию озвучивал Валентин Наливайченко, который в 2014 году возглавлял СБУ. По его словам, целью России мог быть самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы на Кипр примерно на той же высоте, что и малайзийский самолет. "Там было 157 пассажиров и тоже большинство детей", – рассказал Наливайченко.

Журналисты международного расследовательского проекта Bellingcat проверили эту версию и пришли к выводу, что она "не имеет под собой практически никаких оснований". Фактически, считают они, эта версия была личной теорией Наливайченко.

Расследователи отметили, что теория фактически основана на двух деталях – совпадении маршрутов MH17 и рейса "Аэрофлота" AFL2047, а также на наличии большого количества населенных пунктов с названиями Первомайское или Первомайский на Донбассе.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Теги: теракт, самолет, авиакатастрофа, Владимир Гройсман, MH17, вторжение, самолеты, война России против Украины, война на Донбассе
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