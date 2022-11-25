Гройсман: За день до катастрофы MH17 к Яценюку в Харькове подошел один из региональных руководителей спецслужб и сказал: "Мы видим аномальное накопление Россией военной техники на границе"

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбития рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.
Гройсман рассказал, что за день до трагедии, 16 июля 2014 года, он и тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк посещали Славянск Донецкой области.
"Если помните, разбомбили Славянск и мы его восстанавливали. Это была зона моей ответственности. Премьер туда поехал, я с ним тоже был и все остальные службы. Мы определили там объемы работы и все остальное и возвращались [в Киев]. А летели мы через Харьков. И уже перед самым вылетом подходит один из региональных руководителей спецслужб к премьеру, а я стоял рядом, и говорит: "Арсений Петрович, я вам хочу доложить информацию. Мы видим аномальное накопление на границе России и Украины в части Харьковской области специальной военной техники России. В том числе и радиолокационные станции", – вспомнил Гройсман.
Он уточнил, что это был вечер 16 июля. Яценюк спросил у представителя спецслужб, с чем это может быть связано.
"Он говорит: "Ну, я не знаю. Наверное, они хотят нас лучше видеть и лучше слышать, если радиолокационные установки там..." Я тогда еще так удивился... Говорю: "Они и так нас видят и слышат. Зачем так усиливать?" – пересказал разговор бывший премьер.
На следующий день во время совещания в Министерстве регионального развития Гройсман узнал, что на Донбассе был сбит пассажирский самолет.
Гройсман считает, что Россия не просто так тогда накапливала силы на границе с Украиной. По одной из версий, которая рассматривалась в 2014 году, Россия планировала сбить не малайзийский самолет, а российский – авиакомпании "Аэрофлот". Но якобы российские военные перепутали на Донбассе два села с одинаковым названием – Первомайское – и выпустили ракету не из той местности и не по той цели. Гройсман уточнил, что эту версию в первые дни высказывали украинские спецслужбы, "она была очень реалистичной", но он не знает, подтвердилась ли эта гипотеза во время следствия.
"Мы понимали, что это может быть абсолютно правдоподобной версией. [Президент РФ Владимир] Путин накапливал войска – помните, 16 июля? – у границы Украины, со стороны России и Харьковской области, дальше они запускают на территорию Украины "Бук", дальше они сбивают свой пассажирский самолет – российский, – дальше они начинают поисковую операцию или объявляют Украине войну, поскольку в небе над Украиной сбит их самолет, и совершают полное вторжение", – описал возможный план России Гройсман.
Последующие события этот план сорвали, считает он.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.