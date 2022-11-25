Гройсман: За день до катастрофы MH17 к Яценюку в Харькове подошел один из региональных руководителей спецслужб и сказал: "Мы видим аномальное накопление Россией военной техники на границе"

Гройсман: Я тогда еще так удивился... Говорю: "Они и так нас видят и слышат. Зачем так усиливать?" Фото: strategy.ua

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбития рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Гройсман рассказал, что за день до трагедии, 16 июля 2014 года, он и тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк посещали Славянск Донецкой области.

"Если помните, разбомбили Славянск и мы его восстанавливали. Это была зона моей ответственности. Премьер туда поехал, я с ним тоже был и все остальные службы. Мы определили там объемы работы и все остальное и возвращались [в Киев]. А летели мы через Харьков. И уже перед самым вылетом подходит один из региональных руководителей спецслужб к премьеру, а я стоял рядом, и говорит: "Арсений Петрович, я вам хочу доложить информацию. Мы видим аномальное накопление на границе России и Украины в части Харьковской области специальной военной техники России. В том числе и радиолокационные станции", – вспомнил Гройсман.

Он уточнил, что это был вечер 16 июля. Яценюк спросил у представителя спецслужб, с чем это может быть связано.

"Он говорит: "Ну, я не знаю. Наверное, они хотят нас лучше видеть и лучше слышать, если радиолокационные установки там..." Я тогда еще так удивился... Говорю: "Они и так нас видят и слышат. Зачем так усиливать?" – пересказал разговор бывший премьер.

На следующий день во время совещания в Министерстве регионального развития Гройсман узнал, что на Донбассе был сбит пассажирский самолет.

Гройсман считает, что Россия не просто так тогда накапливала силы на границе с Украиной. По одной из версий, которая рассматривалась в 2014 году, Россия планировала сбить не малайзийский самолет, а российский – авиакомпании "Аэрофлот". Но якобы российские военные перепутали на Донбассе два села с одинаковым названием – Первомайское – и выпустили ракету не из той местности и не по той цели. Гройсман уточнил, что эту версию в первые дни высказывали украинские спецслужбы, "она была очень реалистичной", но он не знает, подтвердилась ли эта гипотеза во время следствия.

"Мы понимали, что это может быть абсолютно правдоподобной версией. [Президент РФ Владимир] Путин накапливал войска – помните, 16 июля? – у границы Украины, со стороны России и Харьковской области, дальше они запускают на территорию Украины "Бук", дальше они сбивают свой пассажирский самолет – российский, – дальше они начинают поисковую операцию или объявляют Украине войну, поскольку в небе над Украиной сбит их самолет, и совершают полное вторжение", – описал возможный план России Гройсман.

Последующие события этот план сорвали, считает он.

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