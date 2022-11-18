Боррель о решении суда по делу MH17: ЕС вновь призывает Россию взять на себя ответственность за эту трагедию

Боррель: Вердикт – важный первый шаг на пути к правде и ответственности Фото: EPA

"Европейский союз неоднократно призывал к быстрому выяснению обстоятельств и международному расследованию, чтобы пролить свет на эту трагедию. Мы столь же последовательно осуждаем такие акты насилия, угрожающие безопасности гражданской авиации, которые являются грубыми нарушениями международного мира и безопасности", – заявил он.

Боррель сказал, что вердикт – "важный первый шаг на пути к правде и ответственности".

"Уголовное расследование причастности других лиц продолжается до сих пор, как и разбирательства против российского государства в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации. ЕС вновь призывает Россию взять на себя ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать с ведущимися расследованиями", – заявил глава европейской дипломатии.

17 ноября Окружной суд Гааги признал трех обвиняемых, двух граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко – виновными в крушении рейса МН17. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.

Еще один обвиняемый – россиянин Олег Пулатов – признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет.

Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук", и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщили в Объединенной следственной группе (JIT).