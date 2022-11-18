Боррель о решении суда по делу MH17: ЕС вновь призывает Россию взять на себя ответственность за эту трагедию

"Европейский союз неоднократно призывал к быстрому выяснению обстоятельств и международному расследованию, чтобы пролить свет на эту трагедию. Мы столь же последовательно осуждаем такие акты насилия, угрожающие безопасности гражданской авиации, которые являются грубыми нарушениями международного мира и безопасности", – заявил он.
Боррель сказал, что вердикт – "важный первый шаг на пути к правде и ответственности".
"Уголовное расследование причастности других лиц продолжается до сих пор, как и разбирательства против российского государства в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации. ЕС вновь призывает Россию взять на себя ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать с ведущимися расследованиями", – заявил глава европейской дипломатии.
17 ноября Окружной суд Гааги признал трех обвиняемых, двух граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко – виновными в крушении рейса МН17. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Еще один обвиняемый – россиянин Олег Пулатов – признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет.
Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук", и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщили в Объединенной следственной группе (JIT).
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).