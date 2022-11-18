Блинкен о решении суда по МН17: Важный шаг на пути к правосудию

"Обвинительный приговор, вынесенный сегодня в отношении трех членов российских марионеточных сил по делу о крушении самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, является важным шагом на пути к правосудию в отношении 298 человек, погибших 17 июля 2014 года", – написал глава Госдепа.

The guilty verdict issued today against three members of Russian proxy forces in the downing of Malaysia Airlines Flight MH17 is an important step toward justice for the 298 individuals who lost their lives on July 17, 2014. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 17, 2022

17 ноября Окружной суд Гааги признал трех обвиняемых, двух граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко – виновными в крушении рейса МН17. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.

Еще один обвиняемый – россиянин Олег Пулатов – признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет.

Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук", и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщили в Объединенной следственной группе (JIT).