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В МИД РФ назвали скандальным решение суда в Гааге по делу о катастрофе МН17

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В МИД России негативно восприняли приговор голландских судей (на фото) по делу о сбитом самолете
В МИД России негативно восприняли приговор голландских судей (на фото) по делу о сбитом самолете
Фото: EPA

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали приговор суда в Гааге по катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", вынесенный 17 ноября. Там заявили, что имел место "политический заказ". Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

В заявлении говорится, что голландская прокуратура "всячески старалась" представить Россию стороной этого процесса, что Россия отрицает.

"Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлись подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием", – говорится в заявлении.

В России считают, что на суд оказывалось "беспрецедентное давление" со стороны политиков Нидерландов, представителей прокуратуры и СМИ. МИД РФ заявил, что суду "навязали политически мотивированный итог".

МИД России заявил, что суд учитывал показания анонимных свидетелей и материалы "от заинтересованной стороны", а для анализа якобы выбирались только материалы, которые должны были подтвердить "навязанную Гаагой версию". В России уверены также, что суд не разобрался в том, откуда была запущена ракета.

"Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта", – заявили в МИД России.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Среди них были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Приговор огласили 17 ноября 2022 года. Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Остальные подозреваемые были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению (заочно). Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство прокуратуры о максимальном сроке заключения для Гиркина, Дубинского и Харченко.

Теги: самолет, авиакатастрофа, МИД России, Гаага, MH17, приговор, война России против Украины
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