В МИД РФ назвали скандальным решение суда в Гааге по делу о катастрофе МН17

В МИД России негативно восприняли приговор голландских судей (на фото) по делу о сбитом самолете Фото: EPA

В заявлении говорится, что голландская прокуратура "всячески старалась" представить Россию стороной этого процесса, что Россия отрицает.

"Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлись подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием", – говорится в заявлении.

В России считают, что на суд оказывалось "беспрецедентное давление" со стороны политиков Нидерландов, представителей прокуратуры и СМИ. МИД РФ заявил, что суду "навязали политически мотивированный итог".

МИД России заявил, что суд учитывал показания анонимных свидетелей и материалы "от заинтересованной стороны", а для анализа якобы выбирались только материалы, которые должны были подтвердить "навязанную Гаагой версию". В России уверены также, что суд не разобрался в том, откуда была запущена ракета.

"Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта", – заявили в МИД России.