После сегодняшнего приговора по делу МН17 клеймо страны-террориста поставлено на Россию навсегда

Суд Нидерландов признал, что 298 человек в Boeing МН17 были убиты полковником ФСБ Игорем Гиркиным и генерал-майором ВС РФ Сергеем Дубинским.

Беспрецедентное событие в мировой криминалистике, настоящий технологический прорыв в расследовании авиакатастроф. Сегодня суд в Гааге вынес приговор в одном из самых громких процессов в истории человечества – по делу по уничтожению малайзийского Boeing МН17 и убийству 298 пассажиров и членов экипажа. Восемь лет РФ выдвигала многие версии, что самолет разными способами сбили украинцы. Но приговор суда обвинил в трагедии РФ, то есть подтвердил ту же версию, которую выдвинули изначально украинцы.

Беспрецедентное расследование удалось привести в приговор благодаря новейшим технологиям поиска и анализа видео и фото данных, исследованию материалов и видов вооружения.

Суд обнародовал десятки аргументов и доказательств своего решения и приговорил к пожизненному заключению трех граждан РФ:

Игоря Гиркина, полковника ФСБ, позывной Стрелков;

Сергея Дубинского, генерал-майора ВС РФ, позывной Хмурый;

Александра Харченко, бывшего гражданина Украины, ставшего российским террористом.

В настоящее время все трое виновных в убийстве 298 невинных людей, включая маленьких детей, на борту гражданского самолета участвуют в боевых действиях против Украины в составе российских войск. Россия скрывает их от судебного процесса и ответственности.

Boeing МН17 был сбит, как признал суд, зенитно-ракетным комплексом "Бук" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, активно участвующей в войне против Украины.

Теперь приговор позволяет подать иски о возмещении ущерба непосредственно в РФ и получить компенсации. А в случае отказа платить – накладывать арест на российское имущество.

Теперь российская многолетняя ложь аргументированно опровергнута в суде.

Теперь клеймо страны-террориста, которая убивает невинных людей, поставлено на Россию навсегда.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.