Зеленский: Обязательно настанет день, когда осужденные по делу MH17 начнут отбывать наказание

Зеленский: Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, – это будет очень крепкий фундамент долгосрочного мира Фото: president.gov.ua

"Очень важное решение было принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание", – сказал президент.

Он подчеркнул, что это решение касается не только трех человек, которых признали виновными, оно касается государства Россия, которая начала агрессию против Украины.

"Россия много лгала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что без привлечения к ответственности всех виновных невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как война России против Украины.

"Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, нанесенные российской агрессией, – это будет очень крепкий фундамент долгосрочного мира. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает", – подытожил глава государства.