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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Обязательно настанет день, когда осужденные по делу MH17 начнут отбывать наказание

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Зеленский: Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, это будет очень крепкий фундамент долгосрочного мира
Зеленский: Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, – это будет очень крепкий фундамент долгосрочного мира
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что рано или поздно виновные в крушении рейса MH17 малайзийского самолета Boeing 777 попадут в тюрьму. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении по итогам 17 ноября, его текст опубликован на сайте Офиса президента.

"Очень важное решение было принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание", – сказал президент.

Он подчеркнул, что это решение касается не только трех человек, которых признали виновными, оно касается государства Россия, которая начала агрессию против Украины. 

"Россия много лгала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года", – сказал Зеленский. 

Президент отметил, что без привлечения к ответственности всех виновных невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как война России против Украины.

"Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, нанесенные российской агрессией, – это будет очень крепкий фундамент долгосрочного мира. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает", – подытожил глава государства. 

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Игорь Гиркин, MH17, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко
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