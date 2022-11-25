У украинских спецслужб была версия, что россияне перепутали два Первомайских и сбили MH17 вместо самолета российского "Аэрофлота" – Гройсман

Гройсман: Мы понимали, что это абсолютно может быть правдоподобной версией Фото: volodymyrgroysman / Instagram

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбития рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

По словам Гройсмана, украинские спецслужбы рассматривали версию, что российские военные перепутали на Донбассе два села с одинаковым названием – Первоймайское – и выпустили ракету не из той местности и не по той цели.

"Я не знаю, знаете ли вы об этом. Была версия, и мы ее передавали на исследования... Я не знаю, подтвердилась она в процессе следствия или нет, но тогда, в первые, наверное, дни или недели, наши спецслужбы вывели такую версию... Я помню, она была очень реалистичной. В Донецкой области два Первомайских. И они находятся недалеко друг от друга. Я не помню расстояние, но на карте это недалеко. И когда этот "Бук" заехал из России, он приехал, по-моему, в первое Первомайское и из первого Первомайского сбил этот самолет. Но если бы он переехал в более удаленное от российской границы Первомайское и навел примерно так же [ракету ЗРК] "Бук", то ближайшей целью к нему был бы, мне кажется, самолет "Аэрофлота", летевший в турецкую Анталию", – рассказал Гройсман.

Он подчеркнул, что может не помнить всех деталей, но там точно пролетал российский самолет.

"Мы посмотрели – у них было приблизительное пересечение коридора с расстоянием 500 метров. То есть полкилометра они пересекались и так летели почти одновременно. Потому у нас возникла такая версия", – вспомнил Гройсман.

Политик отметил, что тогда эта версия воспринималась достаточно правдоподобной, потому что накануне Россия, по данным украинских спецслужб, начала накапливать военную технику на границе с Украиной, а сбитие пассажирского самолета могло быть использовано как повод к полномасштабному вторжению.

"Понимая всю способность [президента России Владимира] Путина к таким вещам... Мы помним взрывы в Москве, Беслан и все остальное... Мы понимали, что это абсолютно может быть правдоподобной версией. Путин накапливал войска у границы Украины, со стороны России и Харьковской области, дальше они запускают на территорию Украины "Бук", дальше они сбивают свой пассажирский самолет, российский, дальше они объявляют поисковую операцию или объявляют Украине войну, поскольку в небе над Украиной сбит их самолет, и совершают полное вторжение", – сказал Гройсман, уточнив, что удар по малайзийскому Boeing 777, скорее всего, нарушил все эти планы России.

Похожую версию озвучивал Валентин Наливайченко, который в 2014 году возглавлял СБУ. По его словам, целью России мог быть самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы на Кипр примерно на той же высоте, что и малайзийский самолет. "Там было 157 пассажиров и тоже большинство детей", – рассказал Наливайченко.

Журналисты международного расследовательського проекта Bellingcat проверили эту версию и пришли к выводу, что она "не имеет под собой практически никаких оснований". Фактически, считают они, эта версия была личной теорией Наливайченко.

Расследователи отметили, что теория фактически основана на двух деталях – совпадении маршрутов MH17 и рейса "Аэрофлота" AFL2047, а также на наличии большого количества населенных пунктов с названиями "Первомайское" или "Первомайский" на Донбассе.

"Однако трудно принимать эту идею всерьез, если сравнить эти две детали, основанные на совпадениях, с материалами, полученными в течение расследовательской работы, которые подтверждают версию, что "Бук" действительно направлялся в поле к югу от Снежного, чтобы обеспечить прикрытие района, подвергавшегося постоянным украинским авиаударам", – отметили журналисты.

О рассмотрении этой версии во время судебного процесса в Гааге найти упоминаний не удалось.

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