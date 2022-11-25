У украинских спецслужб была версия, что россияне перепутали два Первомайских и сбили MH17 вместо самолета российского "Аэрофлота" – Гройсман

В то время Гройсман был вице-премьер-министром, после сбития рейса MH17 он возглавлял государственную комиссию по расследованию причин катастрофы.
По словам Гройсмана, украинские спецслужбы рассматривали версию, что российские военные перепутали на Донбассе два села с одинаковым названием – Первоймайское – и выпустили ракету не из той местности и не по той цели.
"Я не знаю, знаете ли вы об этом. Была версия, и мы ее передавали на исследования... Я не знаю, подтвердилась она в процессе следствия или нет, но тогда, в первые, наверное, дни или недели, наши спецслужбы вывели такую версию... Я помню, она была очень реалистичной. В Донецкой области два Первомайских. И они находятся недалеко друг от друга. Я не помню расстояние, но на карте это недалеко. И когда этот "Бук" заехал из России, он приехал, по-моему, в первое Первомайское и из первого Первомайского сбил этот самолет. Но если бы он переехал в более удаленное от российской границы Первомайское и навел примерно так же [ракету ЗРК] "Бук", то ближайшей целью к нему был бы, мне кажется, самолет "Аэрофлота", летевший в турецкую Анталию", – рассказал Гройсман.
Он подчеркнул, что может не помнить всех деталей, но там точно пролетал российский самолет.
"Мы посмотрели – у них было приблизительное пересечение коридора с расстоянием 500 метров. То есть полкилометра они пересекались и так летели почти одновременно. Потому у нас возникла такая версия", – вспомнил Гройсман.
Политик отметил, что тогда эта версия воспринималась достаточно правдоподобной, потому что накануне Россия, по данным украинских спецслужб, начала накапливать военную технику на границе с Украиной, а сбитие пассажирского самолета могло быть использовано как повод к полномасштабному вторжению.
"Понимая всю способность [президента России Владимира] Путина к таким вещам... Мы помним взрывы в Москве, Беслан и все остальное... Мы понимали, что это абсолютно может быть правдоподобной версией. Путин накапливал войска у границы Украины, со стороны России и Харьковской области, дальше они запускают на территорию Украины "Бук", дальше они сбивают свой пассажирский самолет, российский, дальше они объявляют поисковую операцию или объявляют Украине войну, поскольку в небе над Украиной сбит их самолет, и совершают полное вторжение", – сказал Гройсман, уточнив, что удар по малайзийскому Boeing 777, скорее всего, нарушил все эти планы России.
Похожую версию озвучивал Валентин Наливайченко, который в 2014 году возглавлял СБУ. По его словам, целью России мог быть самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы на Кипр примерно на той же высоте, что и малайзийский самолет. "Там было 157 пассажиров и тоже большинство детей", – рассказал Наливайченко.
Журналисты международного расследовательського проекта Bellingcat проверили эту версию и пришли к выводу, что она "не имеет под собой практически никаких оснований". Фактически, считают они, эта версия была личной теорией Наливайченко.
Расследователи отметили, что теория фактически основана на двух деталях – совпадении маршрутов MH17 и рейса "Аэрофлота" AFL2047, а также на наличии большого количества населенных пунктов с названиями "Первомайское" или "Первомайский" на Донбассе.
"Однако трудно принимать эту идею всерьез, если сравнить эти две детали, основанные на совпадениях, с материалами, полученными в течение расследовательской работы, которые подтверждают версию, что "Бук" действительно направлялся в поле к югу от Снежного, чтобы обеспечить прикрытие района, подвергавшегося постоянным украинским авиаударам", – отметили журналисты.
О рассмотрении этой версии во время судебного процесса в Гааге найти упоминаний не удалось.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.