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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возвращение всех территорий – необходимо, но недостаточно". Резников рассказал, что Украина будет считать победой над Россией

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Резников перечислил ряд признаков победы восстановление Украины за счет российских активов, наказание российских военных преступников, создание системы гарантий от новой агрессии
Резников перечислил ряд признаков победы – восстановление Украины за счет российских активов, наказание российских военных преступников, создание системы гарантий от новой агрессии
Фото: ЕРА

Цель борьбы Украины против российской агрессии – не только возвращение всех временно оккупированных территорий, но и денацификация, деимпериализация и деколонизация России. Об этом заявил 1 декабря министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Сегодня, когда мы говорим о целях нашей борьбы, возвращение всех территорий в международно признанных границах является первым и необходимым признаком нашей победы. Необходимым, но недостаточным. После того, что произошло за восемь с половиной лет, и особенно за последних девять месяцев, возвращение формального статус-кво будет недостаточным не только для Украины, но и для Европы и всего свободного мира", – подчеркнул министр обороны.

По его словам, признаком украинской победы будет не только выход на государственную границу в Милово Луганской области или на острове Тузла.

"Это также демонтаж нацистского режима в Москве. А фактически это одновременно денацификация, деимпериализация и деколонизация Российской Федерации", – сказал Резников.

Кроме того, отметил он, необходимо восстановление Украины за счет российских активов; наказание российских военных преступников, включая пропагандистов; создание системы гарантий, "при которых у агрессора нет никаких шансов".

https://www.facebook.com/ksfopenukraine/videos/3003174606654402/

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, Алексей Резников, демилитаризация, война России против Украины, границы, Киевский форум по безопасности, деоккупация
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