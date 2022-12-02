"Возвращение всех территорий – необходимо, но недостаточно". Резников рассказал, что Украина будет считать победой над Россией

Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.
"Сегодня, когда мы говорим о целях нашей борьбы, возвращение всех территорий в международно признанных границах является первым и необходимым признаком нашей победы. Необходимым, но недостаточным. После того, что произошло за восемь с половиной лет, и особенно за последних девять месяцев, возвращение формального статус-кво будет недостаточным не только для Украины, но и для Европы и всего свободного мира", – подчеркнул министр обороны.
По его словам, признаком украинской победы будет не только выход на государственную границу в Милово Луганской области или на острове Тузла.
"Это также демонтаж нацистского режима в Москве. А фактически это одновременно денацификация, деимпериализация и деколонизация Российской Федерации", – сказал Резников.
Кроме того, отметил он, необходимо восстановление Украины за счет российских активов; наказание российских военных преступников, включая пропагандистов; создание системы гарантий, "при которых у агрессора нет никаких шансов".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.