"Возвращение всех территорий – необходимо, но недостаточно". Резников рассказал, что Украина будет считать победой над Россией

Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Сегодня, когда мы говорим о целях нашей борьбы, возвращение всех территорий в международно признанных границах является первым и необходимым признаком нашей победы. Необходимым, но недостаточным. После того, что произошло за восемь с половиной лет, и особенно за последних девять месяцев, возвращение формального статус-кво будет недостаточным не только для Украины, но и для Европы и всего свободного мира", – подчеркнул министр обороны.

По его словам, признаком украинской победы будет не только выход на государственную границу в Милово Луганской области или на острове Тузла.

"Это также демонтаж нацистского режима в Москве. А фактически это одновременно денацификация, деимпериализация и деколонизация Российской Федерации", – сказал Резников.

Кроме того, отметил он, необходимо восстановление Украины за счет российских активов; наказание российских военных преступников, включая пропагандистов; создание системы гарантий, "при которых у агрессора нет никаких шансов".