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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Всплеск алкоголизма, убийств, ограблений, изнасилований". Подоляк рассказал, какими будут последствия войны для России

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Подоляк убежден, что Россию в результате войны ждут социальные проблемы и всплеск преступности
Подоляк убежден, что Россию в результате войны ждут социальные проблемы и всплеск преступности
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 декабря в Twitter заявил, что развязанная Россией война, которую в РФ называют "спецоперацией", обернется для страны-оккупанта социальными проблемами.

"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности – это единственные результаты "специальной операции", которые будут достигнуты в самой России. Кроме масштабных репараций Украине, уничтоженной экономики и судебных приговоров российской верхушке", – прогнозирует Подоляк.

Контекст:

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. "Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что эпоха России как империи закончилась и эта страна скоро развалится – еще при нашей жизни.

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