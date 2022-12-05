Подоляк рассказал, на каких условиях возможны "гарантии безопасности" для России

В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для России" выглядит очень интригующе. Но если выпрашиваете, то… Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можно в том же городе – Будапеште, Венгрия", – написал Подоляк.
У річницю Будапештського меморандуму тема «колективних гарантій для Рф» виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку Рф в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022
3 декабря в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.
Глава министерства иностранных дел Пекка Хаависто не поддержал заявление Макрона о гарантиях безопасности для России. 5 декабря он завил, что "в сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран". По его словам, сейчас Россия действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".
После начала полномасштабного вторжения советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по Украине "стреляют ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму".
Зеленский в интервью CNN, которое вышло 17 апреля, заявил, что не верит мировым политикам и международным документам. "Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине… У меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям", – сказал он.