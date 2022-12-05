Подоляк рассказал, на каких условиях возможны "гарантии безопасности" для России

В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для России" выглядит очень интригующе. Но если выпрашиваете, то… Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можно в том же городе – Будапеште, Венгрия", – написал Подоляк.

У річницю Будапештського меморандуму тема «колективних гарантій для Рф» виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку Рф в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022

3 декабря в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

Глава министерства иностранных дел Пекка Хаависто не поддержал заявление Макрона о гарантиях безопасности для России. 5 декабря он завил, что "в сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран". По его словам, сейчас Россия действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.