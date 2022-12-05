Ермак о годовщине Будапештского меморандума: Никогда больше

Он напомнил, что сегодня исполняется 28 лет со дня подписания документа. По словам Ермака, он остался словами на бумаге и эта ошибка не должна повториться.

"В обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала нам должны были обеспечить безопасность… Но бумажка оказалась только бумажкой, а один из гарантов – вообще террористом. Никогда снова. No more Будапештский меморандум", – говорится в сообщении Ермака.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

После начала полномасштабного вторжения советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по Украине "стреляют ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму".

Зеленский в интервью CNN, которое вышло 17 апреля, заявил, что не верит мировым политикам и международным документам. "Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям. Мы во все это больше не верим", – сказал он.