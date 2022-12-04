Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире. В Украине назвали четыре условия

Макрон упомянул опасения президента России Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России.
По словам французского президента, желанную "архитектуру безопасности" в Европе он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего недавнего визита в Соединенные Штаты.
Инициативу Макрона прокомментировал в Telegrаm председатель самой многочисленной фракции Верховной Рады, "Слуги народа", Давид Арахамия.
"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".