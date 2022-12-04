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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире. В Украине назвали четыре условия

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Макрон рассказал, что во время визита в США обсуждал в том числе "архитектуру безопасности" в Европе
Макрон рассказал, что во время визита в США обсуждал в том числе "архитектуру безопасности" в Европе
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 3 декабря в интервью телеканалу TF1, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине.

Макрон упомянул опасения президента России Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России.

По словам французского президента, желанную "архитектуру безопасности" в Европе он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего недавнего визита в Соединенные Штаты.

Инициативу Макрона прокомментировал в Telegrаm председатель самой многочисленной фракции Верховной Рады, "Слуги народа", Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, Джо Байден, война, переговоры, вторжение, война России против Украины, президент, безопасность, Эммануэль Макрон, визит, Давид Арахамия, преступник, репарации, военное преступление
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