Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире. В Украине назвали четыре условия

Макрон рассказал, что во время визита в США обсуждал в том числе "архитектуру безопасности" в Европе Фото: ЕРА

Макрон упомянул опасения президента России Владимира Путина, что НАТО "придет к дверям" России.

По словам французского президента, желанную "архитектуру безопасности" в Европе он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего недавнего визита в Соединенные Штаты.

Инициативу Макрона прокомментировал в Telegrаm председатель самой многочисленной фракции Верховной Рады, "Слуги народа", Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он.

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