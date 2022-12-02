Байден заявил, что готов провести переговоры с Путиным при одном условии

Байден подчеркнул, что Путин может завершить войну против Украины, выведя свои войска с ее территории, "но, похоже, он не собирается этого делать".

"Он платит очень высокую цену за то, что не может этого сделать, но он совершает невероятные убийства гражданского населения Украины. Бомбит детские сады, больницы, детские дома", – добавил президент США, назвав действия Путина ужасными и "больными".

"У меня нет ближайших планов контактировать с Путиным. [...] Я готов говорить с господином Путиным, если он действительно будет заинтересован в поиске пути завершения войны. Он еще этого не сделал. Если это произойдет, то в консультации с моими французскими друзьями и друзьями по НАТО я буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет, что у него на уме. Он еще не сделал этого. Тем временем, я считаю абсолютно важным то, что сказал Эммануэль: мы должны поддержать украинский народ. Идея о том, что Путин когда-либо собирается победить Украину, вне понимания", – добавил он.