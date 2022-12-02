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Байден заявил, что готов провести переговоры с Путиным при одном условии

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Байден: У меня нет ближайших планов контактировать с Путиным
Байден: У меня нет ближайших планов контактировать с Путиным
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден пока не планирует контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 1 декабря в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляция велась на странице Белого дома в Facebook.

Байден подчеркнул, что Путин может завершить войну против Украины, выведя свои войска с ее территории, "но, похоже, он не собирается этого делать". 

"Он платит очень высокую цену за то, что не может этого сделать, но он совершает невероятные убийства гражданского населения Украины. Бомбит детские сады, больницы, детские дома", – добавил президент США, назвав действия Путина ужасными и "больными". 

"У меня нет ближайших планов контактировать с Путиным. [...] Я готов говорить с господином Путиным, если он действительно будет заинтересован в поиске пути завершения войны. Он еще этого не сделал. Если это произойдет, то в консультации с моими французскими друзьями и друзьями по НАТО я буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет, что у него на уме. Он еще не сделал этого. Тем временем, я считаю абсолютно важным то, что сказал Эммануэль: мы должны поддержать украинский народ. Идея о том, что Путин когда-либо собирается победить Украину, вне понимания", – добавил он.

Контекст:

Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того, как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю" и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.

30 марта, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Байден сказал, что это будет зависеть от того, о чем именно захочет поговорить российский президент. "Вопрос в том, есть ли что-нибудь для встречи, что подтверждает его готовность закончить эту войну и отстроить Украину. Это вопрос", – отметил Байден.

В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, переговоры, война России против Украины
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