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Байден после встречи с Макроном: Путин думает, что может подавить волю всех, кто противостоит его имперским амбициям. Но он не добьется успеха

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Байден: Мы с президентом Макроном решили, что продолжим работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответу
Байден: Мы с президентом Макроном решили, что продолжим работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответу
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон намерены привлечь к ответственности Россию и ее президента Владимира Путина, развязавшего против Украины войну. Об этом на пресс-конференции после встречи с Макроном в Вашингтоне заявил Байден, трансляция велась на странице Белого дома в Facebook.

"Мы продолжим решительно поддерживать народ Украины, который защищает свой дом, свои семьи, свой суверенитет и территориальную целостность от невероятно жестокой российской агрессии", – сказал Байден.

Он поблагодарил Макрона за то, что Франция принимает украинцев, вынужденных покидать свои дома из-за войны. Байден отметил, что "знал, что это Россия, но не ожидал, что она будет настолько жестокой". 

"Путин думает, что он может подавить волю всех тех, кто противостоит его имперским амбициям, но атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрытие поставок энергии в Европу для повышения цен, усугубление продовольственного кризиса – из-за этого страдают очень уязвимые люди не только в Украине, но и во всем мире. И он не добьется успеха. Мы с президентом Макроном решили, что будем продолжать работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответу за ее действия и смягчить глобальные последствия войны Путина для остального мира", – добавил глава Белого дома. 

Макрон подтвердил обещания Байдена.

"Мы также договорились продолжать совместную работу по поддержке украинского народа, чтобы помочь ему сопротивляться, потому что сегодня мы очень хорошо видим, что российские военные усилия в значительной степени нацелены на гражданскую инфраструктуру", – добавил он. 

Контекст:

Байден и Макрон провели сегодня двустороннюю встречу в Белом доме. По ее итогам два президента выступили с совместным заявлением, в котором отдельный раздел был посвящен Украине. В частности, они подтвердили поддержку страны и заявили о намерении активизировать поставки систем ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергосистемы Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Украина, Франция, Джо Байден, ПВО, война России против Украины, Эммануэль Макрон, инфраструктура
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