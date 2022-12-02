Байден после встречи с Макроном: Путин думает, что может подавить волю всех, кто противостоит его имперским амбициям. Но он не добьется успеха

"Мы продолжим решительно поддерживать народ Украины, который защищает свой дом, свои семьи, свой суверенитет и территориальную целостность от невероятно жестокой российской агрессии", – сказал Байден.

Он поблагодарил Макрона за то, что Франция принимает украинцев, вынужденных покидать свои дома из-за войны. Байден отметил, что "знал, что это Россия, но не ожидал, что она будет настолько жестокой".

"Путин думает, что он может подавить волю всех тех, кто противостоит его имперским амбициям, но атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрытие поставок энергии в Европу для повышения цен, усугубление продовольственного кризиса – из-за этого страдают очень уязвимые люди не только в Украине, но и во всем мире. И он не добьется успеха. Мы с президентом Макроном решили, что будем продолжать работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответу за ее действия и смягчить глобальные последствия войны Путина для остального мира", – добавил глава Белого дома.

Макрон подтвердил обещания Байдена.

"Мы также договорились продолжать совместную работу по поддержке украинского народа, чтобы помочь ему сопротивляться, потому что сегодня мы очень хорошо видим, что российские военные усилия в значительной степени нацелены на гражданскую инфраструктуру", – добавил он.