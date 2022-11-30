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Сенат США одобрил законопроект об однополых браках

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Теперь документ должна утвердить Палата представителей
Теперь документ должна утвердить Палата представителей
Фото: ЕРА

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, закрепляющий право однополых пар на заключение брака на федеральном уровне. Об этом 30 ноября сообщает CNN.

По данным телеканала, законопроект поддержал 61 сенатор, все члены Демократической фракции и 12 республиканцев. 36 сенаторов выступили против.

В сообщении отмечается, что законопроект не требует легализовать однополые браки по всей стране. Принятый Сенатом документ обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах, даже если сам этот штат такие союзы не признает. Он также отменяет закон США "О защите брака" от 1996 года, в котором брак определялся как союз мужчины и женщины.

Законопроект теперь должна утвердить Палата представителей, где большинство до января – у демократов, отмечает BBC. Президент Джо Байден ранее заявлял, что подпишет закон.

"Соединенные Штаты на грани переутверждения фундаментальной истины: любовь – это любовь, и американцы должны иметь право вступать в брак с тем человеком, которого они любят", – говорится в его комментарии, опубликованном 29 ноября на сайте Белого дома. 

В 2015 году Верховный суд США  легализовал однополые браки на всей территории страны

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Белый дом, Сенат США, однополые браки, Палата представителей
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