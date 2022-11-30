Сенат США одобрил законопроект об однополых браках

По данным телеканала, законопроект поддержал 61 сенатор, все члены Демократической фракции и 12 республиканцев. 36 сенаторов выступили против.

В сообщении отмечается, что законопроект не требует легализовать однополые браки по всей стране. Принятый Сенатом документ обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах, даже если сам этот штат такие союзы не признает. Он также отменяет закон США "О защите брака" от 1996 года, в котором брак определялся как союз мужчины и женщины.

Законопроект теперь должна утвердить Палата представителей, где большинство до января – у демократов, отмечает BBC. Президент Джо Байден ранее заявлял, что подпишет закон.

"Соединенные Штаты на грани переутверждения фундаментальной истины: любовь – это любовь, и американцы должны иметь право вступать в брак с тем человеком, которого они любят", – говорится в его комментарии, опубликованном 29 ноября на сайте Белого дома.

В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны.