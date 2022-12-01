Путин не должен добиться своей цели. Если он победит, мир станет гораздо опаснее – Нуланд

Трансляция форума проходит на YouTube-каналах Яценюка и его фонда и странице КФБ в Facebook.
По словам Нуланд, попытки Кремля "насильственно завоевать" Украину, его ядерный шантаж и использование голода как оружия должны быть отбиты и побеждены.
"Если этого не произойдет, мир станет гораздо опаснее. Путин не должен достичь своей цели, погрузив людей во тьму и холод, после того как он не достиг своей цели на поле боя", – заявила она.
Она подчеркнула, что РФ борется со свободным, европейским выбором Украины, который Путин "не в силах терпеть".
"Каждый день приносит новые волны террора и покушения на достоинство. И все это – последствия коварных планов одного человека в Кремле, который не в силах терпеть то, что представляет собой Украина. Но Украина – не край его какой-то фантазийной империи. Украина – свободное, гордое и все более успешное европейское государство", – отметила она.
Нуланд подтвердила намерение США "быть рядом с Украиной" и оказывать ей поддержку до победы над оккупантами. Она сообщила, что новый пакет помощи на $37 млрд, за которым президент США Джо Байден обратился в Конгресс, пойдет на то, чтобы "Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Путин потерпел стратегическое поражение".
"Потому что ваш успех – успех свободы. А ваша смелость вдохновляет нас всех на лучшие дела", – подытожила она.
1 декабря, на 31-ю годовщину общенационального референдума о независимости Украины, в столице проходит ежегодный Киевский форум по безопасности, организованный фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Главный лозунг форума в этом году: "Все для победы". В рамках заседания известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага.