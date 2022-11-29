Байден попросил Конгресс выделить деньги на помощь Украине

В Белом дома состоялась первая встреча Байдена с лидерами Конгресса после промежуточных выборов Фото: EPA

Президент США принял спикера Сената Чака Шумера, лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти. Это была первая встреча Байдена с лидерами Конгресса после промежуточных выборов, отметило USA Today.

Как сообщили в администрации Байдена, с ними президент, в частности, обсудил как продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против незаконного вторжения России.

По информации газеты USA Today, президент США попросил Конгресс выделить более $37 млрд на экстренную помощь Украине и $9,25 млрд на возможный зимний всплеск COVID-19. Байден заявил республиканцам, что он и его партия готовы выслушать их мнения, если будут разногласия.