Байден попросил Конгресс выделить деньги на помощь Украине

Президент США принял спикера Сената Чака Шумера, лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти. Это была первая встреча Байдена с лидерами Конгресса после промежуточных выборов, отметило USA Today.
Как сообщили в администрации Байдена, с ними президент, в частности, обсудил как продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против незаконного вторжения России.
По информации газеты USA Today, президент США попросил Конгресс выделить более $37 млрд на экстренную помощь Украине и $9,25 млрд на возможный зимний всплеск COVID-19. Байден заявил республиканцам, что он и его партия готовы выслушать их мнения, если будут разногласия.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
В то же время представители от Республиканской партии заявляли, что хотят усилить контроль над помощью Украине. Маккол, который должен возглавить комиссию по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что республиканцы собираются обеспечить "больше надзора, прозрачности и подотчетности". 17 ноября группа членов Палаты представителей США от республиканцев зарегистрировала проект резолюции, предусматривающей аудит средств, выделенных США Украине.