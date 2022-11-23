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Оружие, боеприпасы, ПВО. Байден поручил выделить дополнительные $400 млн для оборонных нужд Украины

С начала полномасштабного вторжения США во главе с Байденом предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд
С начала полномасштабного вторжения США во главе с Байденом предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд
Фото: ЕРА

США выделят Украине $400 млн внеочередной военной помощи. О соответствующем распоряжении президента Джо Байдена 23 ноября написал официальный сайт Белого дома.

Дополнительный транш будет включать вооружения, боеприпасы и системы противовоздушной обороны из американских запасов.

"Я поручаю государственному секретарю направить до $400 млн в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки к оказанию помощи Украине", – говорится в указе Байдена. 

Контекст:После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

Белый дом осуществляет поддержку Киева преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.


Теги: США, Джо Байден, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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