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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США сенаторы призвали Пентагон передать Украине дроны Grey Eagle – WSJ

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Авторы обращения считают, что обучение управлением MQ-1C займет у ВСУ не больше месяца
Авторы обращения считают, что обучение управлением MQ-1C займет у ВСУ не больше месяца
Фото: ЕРА

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена предоставить Украине ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Об этом 22 ноября пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, 16 сенаторов  в письме министру обороны Ллойду Остину выразили просьбу передать Вооруженным силам Украины БПЛА большого радиуса действия.

"Долгосрочное преимущество от предоставления Украине MQ-1C значительно. Оно имеет потенциал к изменению стратегического хода войны в пользу Украины", – говорится в письме.

По словам законодателей, дроны иранского производства дали РФ возможность доминировать на поле боя. ВСУ нужно пополнение арсенала, чтобы противостоять этому.

Авторы статьи, ссылаясь на сенаторов, пишут, что обучение управлением MQ-1C занимает не больше месяца.

"Если бы Украина имела доступ к собственным беспилотникам, она могла бы найти и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и ослабив двойное давление на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие", – отмечает WSJ.

Министерство обороны США не стало комментировать призыв сенаторов. Источники издания в Белом доме заверили, что американские боевые дроны не поставляются в Украину по техническим причинам.

Представитель компании – производителя MQ-1C General Atomics заявил, что компания "предана поддержке Украины", но не предоставил подробных комментариев по теме.

Контекст:

MQ-1C  –  передовая американская система, способная наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов. Grey Eagle могут нести восемь ракет Hellfire и в разы больше Bayraktar-TB2. 

О том, что США могут продать Украине четыре ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух-земля" Hellfire, 1 июня сообщил Reuters. Эксперты отмечают, что эти беспилотники способны вывести украинскую оборону на новый уровень.

10 ноября стало известно, что США решили не передавать Украине ударные беспилотники Gray Eagle. СМИ написали, что якобы Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых MQ-1C Grey Eagle современные технологии попали к "противнику".

Теги: США, Белый дом, Сенат США, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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