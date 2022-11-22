В США сенаторы призвали Пентагон передать Украине дроны Grey Eagle – WSJ

Авторы обращения считают, что обучение управлением MQ-1C займет у ВСУ не больше месяца Фото: ЕРА

По данным издания, 16 сенаторов в письме министру обороны Ллойду Остину выразили просьбу передать Вооруженным силам Украины БПЛА большого радиуса действия.

"Долгосрочное преимущество от предоставления Украине MQ-1C значительно. Оно имеет потенциал к изменению стратегического хода войны в пользу Украины", – говорится в письме.

По словам законодателей, дроны иранского производства дали РФ возможность доминировать на поле боя. ВСУ нужно пополнение арсенала, чтобы противостоять этому.

Авторы статьи, ссылаясь на сенаторов, пишут, что обучение управлением MQ-1C занимает не больше месяца.

"Если бы Украина имела доступ к собственным беспилотникам, она могла бы найти и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и ослабив двойное давление на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие", – отмечает WSJ.

Министерство обороны США не стало комментировать призыв сенаторов. Источники издания в Белом доме заверили, что американские боевые дроны не поставляются в Украину по техническим причинам.

Представитель компании – производителя MQ-1C General Atomics заявил, что компания "предана поддержке Украины", но не предоставил подробных комментариев по теме.