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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США решили не передавать Украине ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ

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Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых MQ-1C Grey Eagle современные технологии попали к "противнику"
Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых MQ-1C Grey Eagle современные технологии попали к "противнику"
Фото: ЕРА

Администрация президента США Джо Байдена не будет передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Решение принято, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо, которое 17 членов американского Конгресса в сентябре направило в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву БПЛА такого типа.

По данным газеты, министерство обороны США опасается, что передача дронов может  привести к эскалации конфликта и дать возможность России обвинять США в предоставлении Киеву "оружия нападения". Кроме того, Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых беспилотников некоторые современные технологии попали к "противнику".

Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.

Контекст:

О том, что США могут продать Украине четыре ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух-земля" Hellfire, 1 июня сообщил Reuters.

MQ-1C  –  передовая американская система, способная наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов. Grey Eagle могут нести восемь ракет Hellfire и в разы больше Bayraktar-TB2. Эксперты отмечали, эти беспилотники способны вывести украинскую оборону на новый уровень.

Теги: США, Пентагон, военная техника, военная помощь, беспилотники, война России против Украины
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