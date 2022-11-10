США решили не передавать Украине ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ

Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых MQ-1C Grey Eagle современные технологии попали к "противнику" Фото: ЕРА

Решение принято, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо, которое 17 членов американского Конгресса в сентябре направило в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву БПЛА такого типа.

По данным газеты, министерство обороны США опасается, что передача дронов может привести к эскалации конфликта и дать возможность России обвинять США в предоставлении Киеву "оружия нападения". Кроме того, Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых беспилотников некоторые современные технологии попали к "противнику".

Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.