США решили не передавать Украине ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ

Решение принято, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо, которое 17 членов американского Конгресса в сентябре направило в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву БПЛА такого типа.
По данным газеты, министерство обороны США опасается, что передача дронов может привести к эскалации конфликта и дать возможность России обвинять США в предоставлении Киеву "оружия нападения". Кроме того, Пентагон не хочет, чтобы из-за сбитых беспилотников некоторые современные технологии попали к "противнику".
Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.
О том, что США могут продать Украине четыре ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух-земля" Hellfire, 1 июня сообщил Reuters.
MQ-1C – передовая американская система, способная наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов. Grey Eagle могут нести восемь ракет Hellfire и в разы больше Bayraktar-TB2. Эксперты отмечали, эти беспилотники способны вывести украинскую оборону на новый уровень.