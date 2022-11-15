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США могут предоставить Украине ударные беспилотники Grey Eagle, но без секретных технологий – CNN

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Grey Eagle оснащен ракетами и может находиться в воздухе более 30 часов
Grey Eagle оснащен ракетами и может находиться в воздухе более 30 часов
Фото: ЕРА

Оборонно-промышленный комплекс США разрабатывает варианты особой модификации беспилотников Grey Eagle для Украины. Об этом 14 ноября со ссылкой на собственные источники пишет CNN.

По данным канала, речь о том, чтобы извлечь из конструкции дрона секретные технологии, дабы они не попали в Россию.

Украина не раз просила США передать Grey Eagle MQ-1C для использования в борьбе против российской агрессии. Они оснащены управляемыми ракетами класса "воздух-земля" Hellfire, способны наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов.

10 ноября The Wall Street Journal  писал, что администрация президента Джо Байдена отказалась от поставок из-за опасений по утечке чувствительных технологий, которые в руках РФ могут представлять угрозу безопасности США.

Теперь, отмечает CNN, американская сторона ищет путь передачи Grey Eagle без дополнительных рисков.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые применимы к ним, что может сделать это возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", – подчеркнул источник канала.

Контекст:

О том, что США могут продать Украине четыре ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle, 1 июня сообщил Reuters.

В сентябре 17 членов американского Конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой как можно скорее предоставить Киеву БПЛА такого типа.

Теги: США, оружие, военная техника, военная помощь, Белый дом, беспилотники
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