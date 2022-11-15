США могут предоставить Украине ударные беспилотники Grey Eagle, но без секретных технологий – CNN

Grey Eagle оснащен ракетами и может находиться в воздухе более 30 часов Фото: ЕРА

По данным канала, речь о том, чтобы извлечь из конструкции дрона секретные технологии, дабы они не попали в Россию.

Украина не раз просила США передать Grey Eagle MQ-1C для использования в борьбе против российской агрессии. Они оснащены управляемыми ракетами класса "воздух-земля" Hellfire, способны наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов.

10 ноября The Wall Street Journal писал, что администрация президента Джо Байдена отказалась от поставок из-за опасений по утечке чувствительных технологий, которые в руках РФ могут представлять угрозу безопасности США.

Теперь, отмечает CNN, американская сторона ищет путь передачи Grey Eagle без дополнительных рисков.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые применимы к ним, что может сделать это возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", – подчеркнул источник канала.