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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США начнут распределение $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки Украины в ближайшие недели

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Глава минфина США Йеллен: Помощь пойдет на бюджетные нужды и социальную поддержку
Глава минфина США Йеллен: Помощь пойдет на бюджетные нужды и социальную поддержку
Фото: ЕРА

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине $4,5 млрд бюджетной поддержки. Соответствующее заявление 22 ноября опубликовано на сайте американского минфина.

По ее словам, Вашингтон продолжает "сохранять непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные $4,5 млрд в виде грантов для прямой поддержки бюджета".

Йеллен отметила, что распределение средств начнется уже в ближайшие недели.

В сообщении подчеркивается, что они должны помочь правительству Украины защититься от агрессии Росси "путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимым".

"В сочетании с нашей помощью в сфере безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению [президента России Владимира] Путина. Эти выплаты доведут общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до $13 млрд", – говорится в заявлении Йеллен.

Она призвала других доноров увеличить поддержку Украине, в том числе в сфере введения санкций против РФ.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. После этого Украина получила еще €4,5 млрд от Евросоюза и $1,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка. 

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Теги: Владимир Путин, США, финансовая помощь, российская агрессия, война России против Украины, Джанет Йеллен
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