США начнут распределение $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки Украины в ближайшие недели

По ее словам, Вашингтон продолжает "сохранять непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные $4,5 млрд в виде грантов для прямой поддержки бюджета".

Йеллен отметила, что распределение средств начнется уже в ближайшие недели.

В сообщении подчеркивается, что они должны помочь правительству Украины защититься от агрессии Росси "путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимым".

"В сочетании с нашей помощью в сфере безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению [президента России Владимира] Путина. Эти выплаты доведут общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до $13 млрд", – говорится в заявлении Йеллен.

Она призвала других доноров увеличить поддержку Украине, в том числе в сфере введения санкций против РФ.