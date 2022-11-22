Украина получила транш в €2,5 млрд финансовой помощи от Евросоюза – Минфин

Последний транш по этой программе Украина ожидает до конца года Фото: depositphotos.com

18 октября Украина получила первые €2 млрд в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Евросоюза. Общее планируемое финансирование по этой программе составляет €5 млрд. Предполагается, что последний транш в €0,5 млрд в рамках этой программы Украина получит до конца этого года, отметили в Минфине.

"Мы искренне благодарны Европейскому союзу за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил в Twitter благодарность ЕС за макрофинансовую помощь.

"Важный вклад в стабильность в преддверии сложной зимы. Благодарен ЕС и [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен за солидарность и поддержку. Ожидаем одобрения программы макрофина на 2023 год в объеме €18 млрд", – написал президент.

Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від #ЄС у розмірі €2,5 млрд. Важливий внесок у стабільність * напередодні складної зими. Вдячний ЄС і @vonderleyen за солідарність і підтримку. Очікуємо на схвалення програми макрофіну на 2023 р. в обсязі €18 млрд. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2022

По данным Минфина, общая сумма макрофинансовой помощи ЕС, предоставленной Украине с 24 февраля, достигает €6,7 млрд.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в начале ноября заявлял, что общая сумма финансовой помощи Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд.