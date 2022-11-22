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Украина получила транш в €2,5 млрд финансовой помощи от Евросоюза – Минфин

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Последний транш по этой программе Украина ожидает до конца года
Последний транш по этой программе Украина ожидает до конца года
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 22 ноября, Украина получила второй транш на сумму €2,5 млрд в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

18 октября Украина получила первые €2 млрд в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Евросоюза. Общее планируемое финансирование по этой программе составляет €5 млрд. Предполагается, что последний транш в €0,5 млрд в рамках этой программы Украина получит до конца этого года, отметили в Минфине.

"Мы искренне благодарны Европейскому союзу за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid02tvFAzxQDLsDTN8AMQJNK4GPLPkj5dExqEM4fJZ4A5vCp5ZVEzWsrJLwEnjSGXhQl

Президент Украины Владимир Зеленский выразил в Twitter благодарность ЕС за макрофинансовую помощь.

"Важный вклад в стабильность в преддверии сложной зимы. Благодарен ЕС и [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен за солидарность и поддержку. Ожидаем одобрения программы макрофина на 2023 год в объеме €18 млрд", – написал президент.

По данным Минфина, общая сумма макрофинансовой помощи ЕС, предоставленной Украине с 24 февраля, достигает €6,7 млрд.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в начале ноября заявлял, что общая сумма финансовой помощи Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд

Контекст:

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

В 2023 году Еврокомиссия планирует выделить Украине до €18 млрд. В Венгрии заявляли, что не поддержат эту инициативу.

Теги: госбюджет, бюджет, Министерство финансов, Европейский союз, финансовая помощь, транш, финансы, Евросоюз, финансирование, Сергей Марченко, макрофинансовая помощь, Минфин, ЕС
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