В 2023 году дефицит госбюджета Украины прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно – глава Минфина

“В следующем году для нас важно привлечь прогнозируемое и устойчивое льготное финансирование и грантовую помощь для обеспечения всех приоритетных расходов госбюджета. Дефицит прогнозируется в размере $3 млрд ежемесячно", – сказал Марченко.

По его словам, у Украины также "огромные финансовые потребности для быстрого восстановления критической инфраструктуры и подготовки страны к одной из самых сложных зим" в истории государства.

Министр финансов отметил, что Украина рассчитывает на помощь со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и Международного валютного фонда.

“США и ЕС уже выдвинули предложения по предоставлению Украине средств для покрытия большей части дефицита в следующем году. Также сейчас проходит миссия МВФ с представителями Украины, на которой мы обсуждаем мониторинговую программу с привлечением Совета директоров Фонда. Указанная программа очертит направления монетарной и налогово-бюджетной политики", – объяснил Марченко.