В 2023 году дефицит госбюджета Украины прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно – глава Минфина

По его словам, у Украины также "огромные финансовые потребности для быстрого восстановления критической инфраструктуры и подготовки страны к одной из самых сложных зим" в истории государства.
Министр финансов отметил, что Украина рассчитывает на помощь со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и Международного валютного фонда.
“США и ЕС уже выдвинули предложения по предоставлению Украине средств для покрытия большей части дефицита в следующем году. Также сейчас проходит миссия МВФ с представителями Украины, на которой мы обсуждаем мониторинговую программу с привлечением Совета директоров Фонда. Указанная программа очертит направления монетарной и налогово-бюджетной политики", – объяснил Марченко.
В 2023 году финансовая поддержка международных партнеров будет сверхважна для Украины, заявил 18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль. "Рассчитываем в 2023 году на большой пакет финансовой помощи от Евросоюза в размере €18 млрд. Это покроет бюджетный дефицит по необходимым оборонных расходам. Также ожидаем положительного решения Конгресса США относительно выделения $37,7 млрд. Это, в частности, прямая бюджетная поддержка, быстрое восстановление, энергетическая безопасность и расходы на другие цели", – сказал он.
Ожидается, что Европарламент в начале декабря одобрит программу "Макрофинансовая помощь плюс", предусматривающую выделение Украине до €18 млрд в течение 2023 года. Об этом 18 ноября во время визита в Киев заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.