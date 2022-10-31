ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин одобрил проект госбюджета-2023 ко второму чтению в Раде. Снизили прогноз инфляции, но дефицит превышает 20% ВВП – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль надеется, что дефицит бюджета Украина сможет "закрыть" за счет партнеров
Шмыгаль надеется, что дефицит бюджета Украина сможет "закрыть" за счет партнеров
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 31 октября в Telegram, что кабинет министров подготовил и утвердил проект государственного бюджета Украины на 2023 год ко второму чтению в Верховной Раде Украины.

Глава Кабмина отметил, что ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снижен с 30% до 28%.

По словам Шмыгаля, бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов.

"Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагаем увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн", – подчеркнул он.

Расходы Украины в 2023 году будут составлять 2,6 трлн грн, добавил премьер.

"Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты временно перемещенным лицам. Всего ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн.", – пояснил Шмыгаль.

Премьер-министр подтвердил, что приоритетом №1 для госбюджета Украины останется безопасность и оборона.

"Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", – заявил он.

Шмыгаль сообщил, что дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП.

"Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь $38 млрд. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и есть все основания рассчитывать на прогресс – подытожил глава Кабмина.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Кабинет Министров, госбюджет, ВВП, бюджет, правительство, дефицит, доходы, помощь, строительство, прогноз, кредиты, законопроект, российская агрессия, война России против Украины, выплаты, финансы, финансирование, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать G
Елена ПОСКАННАЯ
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (300433)
2
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (110702)
3
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (100615)
4
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (96163)
5
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (86012)
6
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (62621)
7
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (61612)
8
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (46475)
 
 
 
 