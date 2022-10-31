Кабмин одобрил проект госбюджета-2023 ко второму чтению в Раде. Снизили прогноз инфляции, но дефицит превышает 20% ВВП – Шмыгаль

Глава Кабмина отметил, что ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снижен с 30% до 28%.

По словам Шмыгаля, бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов.

"Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагаем увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн", – подчеркнул он.

Расходы Украины в 2023 году будут составлять 2,6 трлн грн, добавил премьер.

"Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты временно перемещенным лицам. Всего ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн.", – пояснил Шмыгаль.

Премьер-министр подтвердил, что приоритетом №1 для госбюджета Украины останется безопасность и оборона.

"Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", – заявил он.

Шмыгаль сообщил, что дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП.

"Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь $38 млрд. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и есть все основания рассчитывать на прогресс – подытожил глава Кабмина.