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Украина рассчитывает на €18 млрд от ЕС в 2023 году. Эта сумма покроет дефицит по необоронным расходам – Шмыгаль

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По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь является одной из составляющих финансирования бюджета Украины на следующий год
По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь является одной из составляющих финансирования бюджета Украины на следующий год
Фото: kmu.gov.ua

В 2023 году финансовая поддержка международных партнеров будет сверхважна для Украины. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина 18 ноября, его цитирует сайт правительства.

"Рассчитываем в 2023 году на большой пакет финансовой помощи от Евросоюза в размере €18 млрд. Это покроет бюджетный дефицит по необходимым оборонных расходам. Также ожидаем положительного решения Конгресса США относительно выделения $37,7 млрд. Это, в частности, прямая бюджетная поддержка, быстрое восстановление, энергетическая безопасность и расходы на другие цели", – сообщил глава правительства.

По словам Шмыгаля, это составляющие успешного финансирования госбюджета Украины в следующем году. Еще одна составляющая – новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом, отметил премьер.

"Работаем, чтобы она открылась в следующем году", – добавил он.

Контекст:

Ожидается, что Европарламент в начале декабря одобрит программу "Макрофинансовая помощь плюс", предусматривающую выделение Украине до €18 млрд в течение 2023 года. Об этом 18 ноября во время визита в Киев заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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