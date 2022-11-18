Украина рассчитывает на €18 млрд от ЕС в 2023 году. Эта сумма покроет дефицит по необоронным расходам – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь является одной из составляющих финансирования бюджета Украины на следующий год Фото: kmu.gov.ua

"Рассчитываем в 2023 году на большой пакет финансовой помощи от Евросоюза в размере €18 млрд. Это покроет бюджетный дефицит по необходимым оборонных расходам. Также ожидаем положительного решения Конгресса США относительно выделения $37,7 млрд. Это, в частности, прямая бюджетная поддержка, быстрое восстановление, энергетическая безопасность и расходы на другие цели", – сообщил глава правительства.

По словам Шмыгаля, это составляющие успешного финансирования госбюджета Украины в следующем году. Еще одна составляющая – новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом, отметил премьер.

"Работаем, чтобы она открылась в следующем году", – добавил он.