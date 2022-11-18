С 24 февраля ЕС выделил на усиление финансовой устойчивости Украины €19,7 млрд – Еврокомиссия

Домбровскис ожидает, что Европарламент одобрит программу "Макрофинансовая помощь плюс" по поддержке Украины в начале декабря Фото: kmu.gov.ua

"Европейский союз с начала полномасштабного вторжения России в Украину мобилизовал беспрецедентные объемы финансовой и технической помощи Украине. Это включает военную поддержку (первую в истории ЕС). Европейский союз, страны – члены ЕС, а также европейские финансовые учреждения в целом предоставили €19,7 млрд для усиления экономической, социальной и финансовой устойчивости Украины", – сообщил Домбровскис.

Он отметил, что ЕС предоставляет помощь на неотложные краткосрочные финансовые потребности Украины, используя программы макрофинансовой поддержки.

"И следующий платеж в размере €2,5 млрд должен поступить в Украину в начале следующей недели", – добавил вице-президент Еврокомиссии.

Домбровскис также ожидает, что Европарламент в начале декабря одобрит программу "Макрофинансовая помощь плюс", предусматривающую выделение Украине до €18 млрд в течение 2023 года. Речь о высококонцессионных ссудах, уточнил он.