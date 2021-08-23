США выделили $400 тыс. на сохранение культурного наследия Украины

Соединенные Штаты инвестировали более $1,7 млн в 18 проектов реставраций культурного наследия в Украине Фото: depositphotos.com

Победителями грантовой программы США на общую сумму около $400 тыс. стали проекты в Черновцах, Виннице и Луганской области.

В частности, гранты получили Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича за проект "Сохранение Мраморного зала университета XIX века" ($ 363,784), Винницкий областной краеведческий музей за проект "Сохранение этнографических объектов, связанных с украинским композитором XIX века Николаем Леонтовичем" ($27,917), а также общественная организация "Выбор" из Луганской области за "Документирование памятников архитектуры Луганской области" ($17,285).

Посольство США объявило в рамках программы Фонда AFCP конкурс предложений на получение грантов 2022 года.