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США выделили $400 тыс. на сохранение культурного наследия Украины

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Соединенные Штаты инвестировали более $1,7 млн в 18 проектов реставраций культурного наследия в Украине
Соединенные Штаты инвестировали более $1,7 млн в 18 проектов реставраций культурного наследия в Украине
Фото: depositphotos.com

Посольство США в Украине объявило результаты конкурса на получение грантов по программе сохранения культурного наследия посольского фонда США по сохранению культурного наследия (фонд AFCP). Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook 21 августа.

Победителями грантовой программы США на общую сумму около $400 тыс. стали проекты в Черновцах, Виннице и Луганской области.

В частности, гранты получили Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича за проект "Сохранение Мраморного зала университета XIX века" ($ 363,784), Винницкий областной краеведческий музей за проект "Сохранение этнографических объектов, связанных с украинским композитором XIX века Николаем Леонтовичем" ($27,917), а также общественная организация "Выбор" из Луганской области за "Документирование памятников архитектуры Луганской области" ($17,285).

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159224473506936

Посольство США объявило в рамках программы Фонда AFCP конкурс предложений на получение грантов 2022 года.

Контекст:

За 20 лет деятельности посольский фонд США по сохранению культурного наследия поддержал более 1000 проектов в более чем 130 странах, отметили в американском посольстве. Соединенные Штаты инвестировали более $1,7 млн в 18 проектов реставраций культурного наследия в Украине.

Теги: памятник, Луганская область, Черновцы, Винница, культура, посольство США, архитектура, гранты
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