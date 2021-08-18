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Организаторы концерта Бочелли в Киеве заявили, что замглавы КГГА манипулирует фактами, утверждая, что сцену установили на месте братской могилы

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В 2017 году во время "Евровидения" именно в этом месте находилась красная дорожка и прямо у остатков памятника работал диджей, заявили организаторы нынешнего концерта
В 2017 году во время "Евровидения" именно в этом месте находилась красная дорожка и прямо у остатков памятника работал диджей, заявили организаторы нынешнего концерта
Фото: Володимир Прокопів / Facebook

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации, глава фракции "Европейской солидарности" в Киевском горсовете Владимир Прокопив 18 августа заявил в Facebook, что организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли установили сцену на братской могиле. В пресс-службе организаторов подчеркнули, что памятник участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года находится в аварийном состоянии, остатки постамента сама КГГА решила демонтировать, а во время "Евровидения" в 2017 году на этом же месте уже проходили развлекательные мероприятия – и никого из представителей КГГА это не возмущало.

"Интересно: исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников революции 1917–1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", – написал Прокопив о сцене, которую устанавливают сейчас.

https://www.facebook.com/volodymyr.v.prokopiv/posts/1316520198805040

Организаторы в ответ заявили, что городские власти манипулируют фактами.

"Власти города Киева в лице одного из заместителей господина [мэра Киева Виталия] Кличко снова манипулирует фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, построенной на площади Конституции. Действительно, в День Независимости Украины на площади Конституции в Киеве состоится концерт мировой звезды, итальянского оперного певца Андреа Бочелли в сопровождении симфонического оркестра. Благотворительные средства, которые будут собраны на этом концерте, пойдут на создание центра современного искусства – музея Ивана Марчука", – сказано в заявлении, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

Авторы подчеркнули, что на этом месте действительно есть остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады, погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Памятный знак был установлен в 1935 году на месте предполагаемого захоронения – с антиукраинской надписью, которая во время Революции достоинства была сбита, а большинство элементов памятника тогда же были разрушены.

"Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника неактуально. К тому же, сам он никогда не был памятником истории, также он не имел и художественной ценности", – добавили устроители мероприятия.

Объект сами же киевские власти собираются демонтировать, сказано в заявлении.

"Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать. Поэтому довольно странным выглядит заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки Андреа Бочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917–1921 годов. Попутно отметим, что никого из представителей КГГА не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса "Евровидение 2017" на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находилась красная дорожка и прямо у остатков памятника работал диджей", – отметили организаторы.

Согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время происшествия Украинской революции 1917–1921 годов, добавили авторы.

"Среди них как сторонники большевистской власти, так и жертвы "красного террора". Общее количество похороненных до сих пор неизвестно. Также неизвестны места конкретных захоронений, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились. Нет никаких подтверждений, что захоронение осуществлялись именно на территории, где сейчас находится площадь Конституции, и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак. В то же время, следуя традициям христианской морали и современным нормам права, по предложению Украинского института национальной памяти после демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту, надпись на которой должна в равной степени выразить уважение к каждому погибшему и похороненному в Мариинском парке: "В этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917–1921 годов", – резюмируют организаторы концерта.

Теги: Украина, памятник, КГГА, концерт, День Независимости, Андреа Бочелли, Владимир Прокопив
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