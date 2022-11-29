Украина обратилась к США из-за нехватки газа на зиму

По данным компании, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб. Как следствие, для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.

Председатель правления НАК Алексей Чернышов на встрече с помощником главы Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки обсудил критические потребности украинской энергетики в прохождении отопительного сезона 2022–2023 годов, сообщает пресс-служба.

"Мы имеем насущную потребность увеличения объема наших газовых хранилищ и призываем США – нашего надежного партнера – помочь с решением этого вопроса", – цитирует она Чернышова.

Макки в свою очередь заявила, что агентство работает над запросом "Нафтогазу".

О том, что власти США намерены 29 ноября объявить о помощи Украине для восстановления украинской энергетической системы, утром сообщило Reuters. Государственный секретарь США Энтони Блинкен должен сделать заявление о том, какие средства и возможности США "уже удалось мобилизовать, и о намерениях доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие недели".



