Украина обратилась к США из-за нехватки газа на зиму

По данным компании, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб. Как следствие, для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.
Председатель правления НАК Алексей Чернышов на встрече с помощником главы Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки обсудил критические потребности украинской энергетики в прохождении отопительного сезона 2022–2023 годов, сообщает пресс-служба.
"Мы имеем насущную потребность увеличения объема наших газовых хранилищ и призываем США – нашего надежного партнера – помочь с решением этого вопроса", – цитирует она Чернышова.
Макки в свою очередь заявила, что агентство работает над запросом "Нафтогазу".
О том, что власти США намерены 29 ноября объявить о помощи Украине для восстановления украинской энергетической системы, утром сообщило Reuters. Государственный секретарь США Энтони Блинкен должен сделать заявление о том, какие средства и возможности США "уже удалось мобилизовать, и о намерениях доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие недели".
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".