"Будет очень тяжело". Мэр Ивано-Франковска призвал жителей переехать на зиму в село

Пункты обогрева могут не вместить всех желающих Фото: EPA

Марцинкив заявил о большой вероятности того, что света не будет по несколько дней. Мэр Ивано-Франковска добавил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", – сказал мэр.

Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.

Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они могут не вместить всех желающих.