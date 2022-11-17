"Будет очень тяжело". Мэр Ивано-Франковска призвал жителей переехать на зиму в село

Марцинкив заявил о большой вероятности того, что света не будет по несколько дней. Мэр Ивано-Франковска добавил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.
"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", – сказал мэр.
Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.
Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они могут не вместить всех желающих.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.