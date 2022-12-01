1 декабря проходит Киевский форум по безопасности с участием Резникова, Данилова, Нуланд, Тихановской. Трансляция

Главный лозунг форума в этом году: "Все для победы". В рамках заседания известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага.
В рамках форума выступят:
В КБФ анонсировали обращение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, супруги президента Ичкерии Джохара Дудаева, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Александры Матвийчук, президента Atlantic Council Фредерика Кемпа.
Состоится отдельная панель с участием послов Великобритании (Мелинда Симмонс), Канады (Лариса Галадза), Германии (Анка Фельдгузен), США (Бриджит Бринк), Франции (Этьен де Понсен), Евросоюза (Матти Маасикас).
Трансляция форума начнется в 12.30 на YouTube-каналах Яценюка и его фонда и странице КБФ в Facebook.