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Видео: Арсеній Яценюк / YouTube

1 декабря проходит Киевский форум по безопасности с участием Резникова, Данилова, Нуланд, Тихановской. Трансляция

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1 декабря, на 31-ю годовщину Общенационального референдума, подтвердившего независимость Украины, в столице проходит ежегодный Киевский форум по безопасности, организованный фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Главный лозунг форума в этом году: "Все для победы". В рамках заседания известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага.

В рамках форума выступят:

  • президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям;
  • заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд;
  • президент Европейского совета в 2014–2019 годы Дональд Туск;
  • помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер;
  • генерал США Дэвид Петреус;
  • генерал США Уэсли Кларк;
  • глава КБФ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк;
  • вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк;
  • секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
  • вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • министр обороны Украины Алексей Резников;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  • народный депутат Украины Николай Княжицкий.

В КБФ анонсировали обращение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, супруги президента Ичкерии Джохара Дудаева, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Александры Матвийчук, президента Atlantic Council Фредерика Кемпа.

Состоится отдельная панель с участием послов Великобритании (Мелинда Симмонс), Канады (Лариса Галадза), Германии (Анка Фельдгузен), США (Бриджит Бринк), Франции (Этьен де Понсен), Евросоюза (Матти Маасикас).

Трансляция форума начнется в 12.30 на YouTube-каналах Яценюка и его фонда и странице КБФ в Facebook.

Теги: Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Николай Княжицкий, Дональд Туск, Виктория Нуланд, Рефат Чубаров, Алексей Резников, трансляция, Дэвид Петреус, Мелинда Симмонс, Матти Маасикас, Алексей Данилов, Этьен де Понсен, Елена Кондратюк, Лариса Галадза, Анка Фельдгузен, Ольга Стефанишина, Светлана Тихановская, Киевский форум по безопасности, Бриджит Бринк
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