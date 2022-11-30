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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все для победы Украины. 1 декабря в Киеве состоится ежегодный форум по безопасности

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Форум начнется в 12.30
Форум начнется в 12.30
Фото: ksfopenukraine / Instagram

1 декабря в Киеве состоится ежегодный форум, посвященный противостоянию Украины российской агрессии. Об этом 30 ноября проинформировал Киевский форум по безопасности (КБФ).

"Все ради победы – именно таков главный лозунг КБФ, в рамках которого известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага", – говорится в сообщении.

В форуме примут участие эксперты, в том числе:

  • президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям;
  • заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд;
  • президент Европейского совета в 2014–2019 годы Дональд Туск;
  • генерал США Дэвид Петреус;
  • генерал США Весли Кларк;
  • глава КБФ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк;
  • вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк;
  • секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
  • вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • министр обороны Украины Алексей Резников;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  • народный депутат Украины Николай Княжицкий.

В КБФ анонсировали обращение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, супруги президента Ичкерии Джохара Дудаева, лауреата  Нобелевской премии мира 2022 года Александры Матвийчук, президента Атлантического совета Фредерика Кемпа.

Состоится отдельная панель с участием послов Великобритании (Мелинда Симмонс), Канады (Лариса Галадзы), Германии (Анка Фельдгузен), США (Бриджит Бринк), Франции (Этьен де Понсен), Евросоюза (Матти Маасикас).

Трансляция форума начнется в 12.30 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице КБФ в Facebook.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Меджлис, Николай Княжицкий, Дональд Туск, война, Виктория Нуланд, Рефат Чубаров, агрессия, Алексей Резников, война России против Украины, Дэвид Петреус, Мелинда Симмонс, Матти Маасикас, Алексей Данилов, Этьен де Понсен, Елена Кондратюк, Лариса Галадза, Анка Фельдгузен, Ольга Стефанишина, Киевский форум по безопасности, Бриджит Бринк
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