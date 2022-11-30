Все для победы Украины. 1 декабря в Киеве состоится ежегодный форум по безопасности

"Все ради победы – именно таков главный лозунг КБФ, в рамках которого известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага", – говорится в сообщении.

В форуме примут участие эксперты, в том числе:

президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям;

заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд;

президент Европейского совета в 2014–2019 годы Дональд Туск;

генерал США Дэвид Петреус;

генерал США Весли Кларк;

глава КБФ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк;

вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк;

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

министр обороны Украины Алексей Резников;

мэр Киева Виталий Кличко;

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

народный депутат Украины Николай Княжицкий.

В КБФ анонсировали обращение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, супруги президента Ичкерии Джохара Дудаева, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Александры Матвийчук, президента Атлантического совета Фредерика Кемпа.

Состоится отдельная панель с участием послов Великобритании (Мелинда Симмонс), Канады (Лариса Галадзы), Германии (Анка Фельдгузен), США (Бриджит Бринк), Франции (Этьен де Понсен), Евросоюза (Матти Маасикас).

Трансляция форума начнется в 12.30 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице КБФ в Facebook.