Все для победы Украины. 1 декабря в Киеве состоится ежегодный форум по безопасности

"Все ради победы – именно таков главный лозунг КБФ, в рамках которого известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага", – говорится в сообщении.
В форуме примут участие эксперты, в том числе:
В КБФ анонсировали обращение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, супруги президента Ичкерии Джохара Дудаева, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Александры Матвийчук, президента Атлантического совета Фредерика Кемпа.
Состоится отдельная панель с участием послов Великобритании (Мелинда Симмонс), Канады (Лариса Галадзы), Германии (Анка Фельдгузен), США (Бриджит Бринк), Франции (Этьен де Понсен), Евросоюза (Матти Маасикас).
Трансляция форума начнется в 12.30 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице КБФ в Facebook.