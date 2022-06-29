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Видео: Open Ukraine / YouTube

Киевский форум по безопасности проводит дискуссию, посвященную саммиту НАТО. Трансляция

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29 июня на площадке Киевского форума по безопасности проходит онлайн-дискуссия в рамках военного цикла "Борьба за Украину", ее тема – саммит НАТО в Мадриде, новые шаги Альянса для поддержки Украины, изменения в Стратегической концепции НАТО.

Трансляция ведется на YouTube-канале фонда премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Участники дискуссии:

  • заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ;
  • председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН (2017–2020) Кристоф Хойсген;
  • директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;
  • замдиректора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг;
  • старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe, главред блога "Стратегическая Европа", известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО Джуди Демпси;
  • Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита анонсировал новый пакет помощи Украине.

Теги: Арсений Яценюк, НАТО, Джон Хербст, безопасность, саммит НАТО, Кристоф Хойсген, Киевский форум по безопасности, Мирча Джоанэ, Мелинда Харинг
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