Киевский форум по безопасности проводит дискуссию, посвященную саммиту НАТО. Трансляция

Трансляция ведется на YouTube-канале фонда премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Участники дискуссии:

известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО

старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe, главред блога "Стратегическая Европа", известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита анонсировал новый пакет помощи Украине.