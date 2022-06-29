Киевский форум по безопасности проводит дискуссию, посвященную саммиту НАТО. Трансляция

Трансляция ведется на YouTube-канале фонда премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.
Участники дискуссии:
- заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ;
- председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН (2017–2020) Кристоф Хойсген;
- директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;
- замдиректора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг;
- старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe, главред блога "Стратегическая Европа", известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО Джуди Демпси;
- Арсений Яценюк;
- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Контекст:
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита анонсировал новый пакет помощи Украине.