Байден и Макрон провели встречу в Белом доме и выступили с заявлением о поддержке Украины

Байден и Макрон заявили о намерении активизировать поставки систем ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергосистемы Украины Фото: ЕРА

Это первый государственный визит Макрона в Вашингтон за период президентства Байдена, говорится в релизе.

По итогам встречи два лидера обнародовали совместное заявление, в котором отдельный блок посвящен Украине.

"Президенты решительно осуждают незаконную агрессивную войну России против Украины и подчеркивают, что преднамеренные обстрелы гражданского населения и гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Байден и Макрон осудили попытку России аннексировать территорию Украины и заявили, что не признают незаконную аннексию.

"Соединенные Штаты и Франция осуждают преднамеренные эскалационные шаги России, в частности ее безответственную ядерную риторику и дезинформацию относительно предполагаемых химических атак, а также программ создания биологического и ядерного оружия. Они подтверждают неизменную поддержку их государствами защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, включая предоставление Украине политической, гуманитарной и экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности так долго, как это потребуется", – подчеркивается в документе.

Поддержка включает предоставление Украине "значительных ресурсов для поддержания жизнеспособности гражданского населения в зимний период, включая активизацию поставок систем ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергосистемы" страны, заявили Байден и Макрон.

Также США и Франция намерены предоставлять прямую бюджетную поддержку Украины, говорится в заявлении.

"Они также подтверждают свою твердую решимость призвать Россию к ответу за широко документированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее доверенными лицами, включая наемнические организации, такие как "Вагнер" и другие, посредством поддержки международных механизмов привлечения к ответственности, включая Международный уголовный суд, украинского генерального прокурора, Международную следственную комиссию Совета по правам человека ООН и Московский механизм ОБСЕ, санкции и другие средства", – подчеркнули они.